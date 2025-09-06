U18世界盃／高中先發戰中華隊！背負國家榮耀出征 達比修有：寶貴的經歷

效力大聯盟教士隊的39歲日本強投達比修有，近日受訪時回憶起自己在2004年參加U-18棒球世界盃的經歷，盛讚這項賽事對年輕球員而言是職業生涯中的「極為重要且難得的經驗」。

2025年U-18世界盃將於9月5日至14日在日本沖繩的那霸市與糸滿市舉行，世界棒壘球總會（WBSC）也邀請達比修談談他對這項賽事的看法。曾於2004年與古巴球星德斯潘耶（Alfredo Despaigne）、美國強打厄普頓（Justin Upton）等人一同參賽的達比修表示，身穿日本國家隊球衣的榮耀至今仍深刻於心。

「我認為不論年紀幾歲，能代表國家出賽，永遠是一件意義重大的事，」達比修在與WBSC主播艾瓦瑞茲（Tony Alvarez）的對談中如此說道。「能與當時日本最頂尖的同儕組成國家隊，參與那樣的比賽經歷，對我來說是一段非常珍貴的回憶。」

面對即將出征本屆U-18世界盃的年輕球員們，達比修也送上鼓勵。他提醒選手們：「由於這項賽事緊接在甲子園之後，或許有些選手會感到疲憊、難以集中，但我希望他們能重新調整專注力，全心全意投入接下來在沖繩舉行的比賽。」

達比修有當年隊友還包括名投涌井秀章，他也在對中華隊時擔任先發投手，不過因身體因素只投了4.2局就退場，日本最終6比3拿下勝利，達比修有無關勝負。

2004年U-18棒球世界盃在台灣舉行，日本隊最終在冠軍賽以0比4敗給古巴，屈居第2，韓國和美國分居3、4名，中華隊則是並列第5。當時中華隊陣中擁有羅嘉仁、李振昌、鄭凱文、蔣智賢等旅外好手。