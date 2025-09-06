中職／呂詠臻連8壞球重演去年場景 桃猿教頭觀察到投球動作改變

樂天桃猿隊昨天以3：1擊敗富邦悍將隊，但呂詠臻登板連8顆壞球，為戰局帶來動盪，總教練古久保健二指出，昨天自己看是認為投球動作有點改變，賽後就請投手教練與選手本人討論、修正。

呂詠臻昨天第7局登板，面對林澤彬、林岳谷連續投出保送後被換下場，問題在於兩打席是連續8顆壞球，控球明顯不在狀況。

古久保表示，自己昨天在場邊看，是感覺他的投球動作好像有些改變，「昨天賽後有跟投手教練討論，投手教練會再和他做一些討論修正。」

呂詠臻並非第一次碰到這種狀況，去年仍效力味全龍隊時，他在8月11日於新莊棒球場第6局滿壘時上場，面對范國宸、申皓瑋連投8顆壞球，擠回2分，休兵一周後再度面對悍將，第6局上場又連投6顆壞球，保送高國麟，面對張洺瑀（當時為張冠廷）投到0好2壞時被換下，等於跨場連投了14顆壞球。

得知此事，古久保健二表示，「那這樣的話，不知道是不是心理層面的問題？」呂詠臻今天正常待命，古久保表示，「在這邊（一軍），就是全部人都可以上場的狀態，不是來這邊調整的，如果今天有他登板的場面，希望他可以投出讓教練團信賴的內容。」