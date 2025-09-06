中職／沒引退儀式不遺憾 葉總：我會說不出話

味全龍隊這個周末為林智勝舉辦連三天引退系列賽，龍隊總教練葉君璋錯過「引退黃金期」，但葉總坦言自己不會遺憾沒有引退儀式，就怕自己會講不出話。

葉君璋球員生涯從1996年打到2011年，前後效率味全龍、興農牛、兄弟象，無論中職、國際賽都戰功輝煌，然而中職從2016年陳金鋒引退才興起為球員舉辦大型引退儀式的熱潮，葉總剛好錯過。

「不會有遺憾。」葉君璋今天賽前被問及此事時表示：每個人個性不同，會有自己自在的方式。」如果真的有引退儀式，葉總也認為會不自在，「我是比較感性的人，應該會哭吧，怕講不出話，悄悄來悄悄走就好。」

葉君璋認為，自己理想的引退賽是剛剛好就好，「人生就一次，慎重一點，一次辦好比較有價值。」