快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／沒引退儀式不遺憾 葉總：我會說不出話

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

味全龍隊這個周末為林智勝舉辦連三天引退系列賽，龍隊總教練葉君璋錯過「引退黃金期」，但葉總坦言自己不會遺憾沒有引退儀式，就怕自己會講不出話。

葉君璋球員生涯從1996年打到2011年，前後效率味全龍、興農牛、兄弟象，無論中職、國際賽都戰功輝煌，然而中職從2016年陳金鋒引退才興起為球員舉辦大型引退儀式的熱潮，葉總剛好錯過。

「不會有遺憾。」葉君璋今天賽前被問及此事時表示：每個人個性不同，會有自己自在的方式。」如果真的有引退儀式，葉總也認為會不自在，「我是比較感性的人，應該會哭吧，怕講不出話，悄悄來悄悄走就好。」

葉君璋認為，自己理想的引退賽是剛剛好就好，「人生就一次，慎重一點，一次辦好比較有價值。」

中職 葉君璋 味全龍

延伸閱讀

中職／林智勝引退第二戰續先發 第7棒、指定打擊

中職／陳子豪打擊有表現 獲單場最有價值球員

中職／比分3:1很好但朱育賢不好 葉總：幹嘛破人家梗

中職／引退賽後強打切換教練 葉總叮囑林智勝最難是放下身段

相關新聞

中職／申皓瑋落地扭到腳、張奕傷到髖關節 悍將升上王念好與陳真

富邦悍將隊今天再傳兩位重大傷兵，外野手申皓瑋、終結者張奕都因傷降下二軍，空缺升上王念好、陳真。

U18世界盃／左投劉任右扛對美先發 盼展現最好一面

U18世界盃棒球賽中華隊昨天擊敗中國，今天將與勁敵美國隊交手，中華隊派出極具潛力的左投劉任右先發，他也盼展現最好一面給大家...

中職／沒引退儀式不遺憾 葉總：我會說不出話

味全龍隊這個周末為林智勝舉辦連三天引退系列賽，龍隊總教練葉君璋錯過「引退黃金期」，但葉總坦言自己不會遺憾沒有引退儀式，就...

中職／申皓瑋差9場叩關首座個人獎 能不能拚？鋒總：看身體狀況

富邦悍將隊外野手申皓瑋本季打出生涯年，是否有機會挑戰生涯首座個人獎，現在面臨傷勢考驗，總教練陳金鋒也表示，目前看來確實會...

中職／悍將「新莊城堡」吞8連敗 步步逼近聯盟最慘紀錄中

富邦悍將隊昨天以1：3不敵樂天桃猿隊，在新莊棒球場吞下8連敗，已經並列聯盟史上第三長，排在前面只剩1999年三商虎隊9連...

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，王牌左投末吉良丞也以家鄉英雄身分入選，2日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。