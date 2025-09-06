中職／申皓瑋差9場叩關首座個人獎 能不能拚？鋒總：看身體狀況

富邦悍將隊外野手申皓瑋本季打出生涯年，是否有機會挑戰生涯首座個人獎，現在面臨傷勢考驗，總教練陳金鋒也表示，目前看來確實會比較吃力，還是要看他之後的身體狀況，才能評估是否讓他拚。

申皓瑋本季繳出生涯最穩定的一年，以2成92打擊率敲出79安、9轟，但加上今天在內，本季已經三度降下二軍，成為挑戰個人獎項的考驗。

談到申皓瑋本季要補足場次是否會有點吃力，陳金鋒坦言，「以他目前狀況確實，還是要看看他回來後的身體狀況。」

申皓瑋過去8年一軍賽季0個人獎項，本季至今外野出賽71場，只差9場就能達到競爭票選獎項門檻，

競爭年度最佳10人的門檻為守備場次80場及248打席以上，目前已經達標的外野手有8人，分別是宋晟睿、郭天信、陳晨威、林佳緯、陳子豪、成晉、王柏融、林政華；各隊目前剩下約20場比賽，打席已足、場次差距20場以內的外野手，則有陳傑憲、邱智呈、申皓瑋、王博玄、岳政華，其中申皓瑋目前OPS0.807、OPS+134.55都是13名選手裡最優。