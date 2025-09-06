快訊

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可…原因曝光

黃仁勳也愛吃！「喜相逢麵館」10月底熄燈 店家下一步引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／申皓瑋落地扭到腳、張奕傷到髖關節 悍將升上王念好與陳真

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋前役接界外飛球落地時面露不適。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊申皓瑋前役接界外飛球落地時面露不適。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天再傳兩位重大傷兵，外野手申皓瑋、終結者張奕都因傷降下二軍，空缺升上王念好、陳真。

申皓瑋近期因腳跟傷勢所苦，也曾為此降下二軍養傷，他在昨天擔任先發第五棒、左外野手出賽，第7局接陳晨威擊出的左外野界外飛球落地時面露不適，雖起初續留場上，最終仍在8局時提前退場休息。

陳金鋒今天釋疑傷情，申皓瑋先前是左腳跟不適，昨天是落地時扭到右腳，現在雙腳都有不適，先降下二軍等待10天後的狀況。談到申皓瑋本季要補足場次是否會有點吃力，陳金鋒表示，「以他目前狀況確實，還是要看看他回來後的身體狀況。」

此外，防護員今天回報張奕髖關節傷情，也一併降下二軍。

張奕 申皓瑋 陳金鋒

延伸閱讀

中職／回憶「勝母鋒連線」 陳金鋒：他的故事由他述說

中職／想對林智勝說辛苦了陳金鋒談引退儀式重要性

中職／申皓瑋扛首棒開轟不沿用棒次 陳金鋒：他的腳還是要顧

中職／張奕母校奪世界冠軍 滑手機看到都是來帥一下的駱教練單身

相關新聞

中職／申皓瑋落地扭到腳、張奕傷到髖關節 悍將升上王念好與陳真

富邦悍將隊今天再傳兩位重大傷兵，外野手申皓瑋、終結者張奕都因傷降下二軍，空缺升上王念好、陳真。

U18世界盃／左投劉任右扛對美先發 盼展現最好一面

U18世界盃棒球賽中華隊昨天擊敗中國，今天將與勁敵美國隊交手，中華隊派出極具潛力的左投劉任右先發，他也盼展現最好一面給大家...

中職／沒引退儀式不遺憾 葉總：我會說不出話

味全龍隊這個周末為林智勝舉辦連三天引退系列賽，龍隊總教練葉君璋錯過「引退黃金期」，但葉總坦言自己不會遺憾沒有引退儀式，就...

中職／申皓瑋差9場叩關首座個人獎 能不能拚？鋒總：看身體狀況

富邦悍將隊外野手申皓瑋本季打出生涯年，是否有機會挑戰生涯首座個人獎，現在面臨傷勢考驗，總教練陳金鋒也表示，目前看來確實會...

中職／悍將「新莊城堡」吞8連敗 步步逼近聯盟最慘紀錄中

富邦悍將隊昨天以1：3不敵樂天桃猿隊，在新莊棒球場吞下8連敗，已經並列聯盟史上第三長，排在前面只剩1999年三商虎隊9連...

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，王牌左投末吉良丞也以家鄉英雄身分入選，2日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。