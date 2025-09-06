聽新聞
中職／申皓瑋落地扭到腳、張奕傷到髖關節 悍將升上王念好與陳真
富邦悍將隊今天再傳兩位重大傷兵，外野手申皓瑋、終結者張奕都因傷降下二軍，空缺升上王念好、陳真。
申皓瑋近期因腳跟傷勢所苦，也曾為此降下二軍養傷，他在昨天擔任先發第五棒、左外野手出賽，第7局接陳晨威擊出的左外野界外飛球落地時面露不適，雖起初續留場上，最終仍在8局時提前退場休息。
陳金鋒今天釋疑傷情，申皓瑋先前是左腳跟不適，昨天是落地時扭到右腳，現在雙腳都有不適，先降下二軍等待10天後的狀況。談到申皓瑋本季要補足場次是否會有點吃力，陳金鋒表示，「以他目前狀況確實，還是要看看他回來後的身體狀況。」
此外，防護員今天回報張奕髖關節傷情，也一併降下二軍。
