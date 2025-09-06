U18世界盃／左投劉任右扛對美先發 盼展現最好一面

U18世界盃棒球賽中華隊昨天擊敗中國，今天將與勁敵美國隊交手，中華隊派出極具潛力的左投劉任右先發，他也盼展現最好一面給大家看；而美國隊先發投手也是左投波雷恩。

U18世界盃棒球賽昨天在日本沖繩開打，中華隊分組預賽首戰以7比0擊敗中國隊，今天台灣時間下午5時30分將與手握10冠的勁敵美國隊交手。

中華隊將派出高二左投劉任右先發 ，劉任右在少棒、青少棒階段就是很受矚目的球員，去年也有代表中華隊打U15世界盃棒球賽，升上高中後增肌減脂，配合重量訓練加強投球穩定性，球速也有慢慢提升。

劉任右大賽經驗豐富，今年實戰出賽也有被測得再突破生涯最快球速到149公里，他在集訓階段接受中央社記者訪問時曾透露，一直以來的目標就是旅外，希望可以在世界盃舞台與美國交手，想知道自己的能力到哪，對美國隊的印象是球風豪放。

劉任右表示，此次打世界盃團隊目標就是世界冠軍，個人表現方面，只要教練交代任務，上場就把該做的做好、展現最好的一面給大家看。

美國隊昨天預賽首戰以9比0擊敗巴拿馬，今天與中華隊交手，派出最快球速可達約152公里的左投波雷恩（Carson Bolemon）先發。