中職／悍將「新莊城堡」吞8連敗 步步逼近聯盟最慘紀錄中

富邦悍將隊昨天以1：3不敵樂天桃猿隊，在新莊棒球場吞下8連敗，已經並列聯盟史上第三長，排在前面只剩1999年三商虎隊9連敗、2022到23年統一獅隊12連敗。

悍將前一次在新莊贏球，已是8月22日以6：4擊敗味全龍隊，接下來2場輸給龍隊、2場輸給台鋼雄鷹隊，以及3場在新莊「化主為客」不敵獅隊，到昨天輸給猿隊後，已經在新莊連輸8場。

悍將新莊8連敗，已經刷新球團史紀錄，放眼聯盟史上則與多隊並列史上第三，單季最長新莊連敗紀錄來自1999年4月27到7月21日三商虎隊9連敗，跨季則由獅隊2022年6月16日到2023年4月28日的12連敗保持。

悍將今天尋求終止「新莊城堡」連敗，面臨一道魔王關，猿隊推出強投威能帝先發，悍將則由本土左投陳仕朋把關。