中職／陳子豪打擊有表現 獲單場最有價值球員
林智勝引退賽首部曲，比分出現神秘巧合，味全龍隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，向這位背號31號的傳奇球星致敬。總教練葉君璋賽後也笑說：「比分還不錯」，有趣的是，5局打完後的換人，朱育賢6局上提前站上一壘破梗，讓葉總說：「朱育賢表現沒有很好。」
龍隊今天由兩任洋投龍聖、鎛銳合力封鎖8局，打線則以陳子豪最為關鍵，單場3安打、貢獻2分打點，聯手幫助龍隊贏球；林凱威把關的9局上被敲2安打、丟掉1分，使得最終比分就是3：1。
