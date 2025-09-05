中職／陳子豪打擊有表現 獲單場最有價值球員

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰以先發第五棒，鎮守一壘大關。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰以先發第五棒，鎮守一壘大關。記者陳正興／攝影

林智勝引退賽首部曲，比分出現神秘巧合，味全龍隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，向這位背號31號的傳奇球星致敬。總教練葉君璋賽後也笑說：「比分還不錯」，有趣的是，5局打完後的換人，朱育賢6局上提前站上一壘破梗，讓葉總說：「朱育賢表現沒有很好。」

龍隊今天由兩任洋投龍聖、鎛銳合力封鎖8局，打線則以陳子豪最為關鍵，單場3安打、貢獻2分打點，聯手幫助龍隊贏球；林凱威把關的9局上被敲2安打、丟掉1分，使得最終比分就是3：1。

後援投手林凱威三振最後一名打者，振臂高呼。記者陳正興／攝影
後援投手林凱威三振最後一名打者，振臂高呼。記者陳正興／攝影
味全龍投手鎛銳。記者陳正興／攝影
味全龍投手鎛銳。記者陳正興／攝影
味全龍打者陳子豪。記者陳正興／攝影
味全龍打者陳子豪。記者陳正興／攝影
味全龍打者陳子豪。記者陳正興／攝影
味全龍打者陳子豪。記者陳正興／攝影
味全龍三連戰首戰奪勝，球員與教練在場中跳躍慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍三連戰首戰奪勝，球員與教練在場中跳躍慶祝。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰以先發第五棒，鎮守一壘大關。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰以先發第五棒，鎮守一壘大關。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰結束，向觀眾致意。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰結束，向觀眾致意。記者陳正興／攝影
味全龍三連戰首戰奪勝，球員與教練在場中相互擊掌慶祝。記者陳正興／攝影
味全龍三連戰首戰奪勝，球員與教練在場中相互擊掌慶祝。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰以先發第五棒，鎮守一壘大關。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰以先發第五棒，鎮守一壘大關。記者陳正興／攝影
味全龍投手鎛銳。記者陳正興／攝影
味全龍投手鎛銳。記者陳正興／攝影
味全龍投手鎛銳。記者陳正興／攝影
味全龍投手鎛銳。記者陳正興／攝影
味全龍打者陳子豪（中）獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
味全龍打者陳子豪（中）獲單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰結束，向觀眾致意。記者陳正興／攝影
中華職棒全壘打王林智勝告別選手生涯，引退賽「31CONIC 智勝一擊」在台北大巨蛋一連三天登場，首戰結束，向觀眾致意。記者陳正興／攝影
味全龍三連戰首戰奪勝，球員與教練在場中鞠躬致意。記者陳正興／攝影
味全龍三連戰首戰奪勝，球員與教練在場中鞠躬致意。記者陳正興／攝影

