中職／呂彥青滿壘拆彈後援好投 兄弟斬斷獅隊6連勝

中職今天在洲際棒球場賽事，中信兄弟與統一獅戰到延長賽，兄弟後援投手呂彥青在第9局拆滿壘炸彈、投1.1局無失分，最後王政順送回再見分，兄弟2比1搶勝、獅隊6連勝中斷。

雙方在前4局都沒辦法攻下分數，直到5局下兄弟的黃韋盛敲出三壘安打後，江坤宇再補上安打，攻下1分。9局上獅隊靠著林安可、林子豪、陳傑憲接連敲出安打，攻下追平分。

雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，10局上獅隊沒能攻下分數，10局下江坤宇獲故意四壞球保送後，林志綱犧牲觸擊護送跑者上二、三壘，最後王政順擊出一壘方向滾地球送回再見分，兄弟以2比1擊退獅隊。

單場MVP由後援投手呂彥青獲得，他在9局上2出局後登板，解決球隊的滿壘危機，10局上也力保不失分，總計投1.1局沒有失分，奪下本季第5勝，賽後他還抱著女兒一起上台進行MVP頒獎。

呂彥青表示，「每一場上去都準備好自己，因為今天上去就是滿壘，不要保送打者，勇於跟打者做對決，把球丟進好球帶。」呂彥青也提到，「每年我老婆都給我一個任務，一年要拿一次MVP，我今天做到了。」

兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）此戰用103球主投7局，被敲出4支安打，出現2次保送，送出7次三振，沒有失分繳出好投。

獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）則用94球投7局，被敲出5支安打，出現2次四死球，送出5次三振，僅失1分，最後吳承諭吞下敗投。