快訊

大陸將實施小行星撞擊任務 驗證防禦方案可行性

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／這次沒有主題曲 林子崴從「得來不易」到「自然而然」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊先發投手林子崴。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手林子崴。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天兩位「姓林的」成為勝利功臣，林子崴5局無失分奪相隔4年首勝，敲出致勝兩分砲的林泓育恭喜他，也看好成為輪值一員，「今天是好的開始」。

猿隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，林子崴先發5局無失分，上一次奪下勝投已經是2021年11月23日、相隔1392天，2023年9月因左手肘韌帶置換手術，休養加上復健近兩年。

「真是太好了。」猿隊總教練古久保健二表示，這是林子崴傷癒復出後的第一場勝投，「內容非常好，今天是勝負的開始，恭喜他。」

林子崴表示，這次先發通知來的臨時，自己沒有特別在意勝投，「只希望自己投球時，能夠讓球隊保有競爭力，今天有做到。」

過去面對打者到第二輪常出現不穩，林子崴今天改善這個狀況，古久保健二點出，先前配球上狀況有進行討論，林子崴則說：「賽前的策略就是依當下感覺為主，用有信心、掌握好的球種去投。」

林泓育在4局上的兩分砲成為勝利關鍵，他表示，力亞士其實並不好打，要連續安打不容易，今天也是靠著團隊贏球，投手、守備的細節有做好。

這一轟幫助林子崴拿下勝投，林泓育也認為林子崴這一勝不容易，開刀復健期間，心態上一定會急，機會來臨要保持穩定不容易，「今天就算沒有贏，應該信心也增加滿多，希望他成為我們本土先發輪值一員。」

林子崴則認為生涯第一年拿下的2勝有運氣成分，現在比較看得到努力的結果，「中間經歷很多波折，在球隊的定位比較不確定，現在有回到喜歡的地方，去年開刀還是會擔心，但先把復健做好、加強自己。」

6月25日相隔790天重返一軍先發時，林子崴曾聽著「蘇打綠」的〈十年一刻〉感慨落淚，但今天奪久違勝投相對沒有「得來不易」的想法，「一直做對的事，這件事讓它自然而然發生。」

林子崴 林泓育 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿獵殺悍將靠「姓林的」 林泓育兩分砲、林子崴5局無失分

中職／沒發現是再見安打 林泓育誤認客場：隊友衝上來幹嘛？

中職／徐若熙7局無失分好投做白工 林泓育再見安逆轉勝

中職／42歲陳鏞基身體疲勞休3天有效 關鍵兩分砲助獅贏球

相關新聞

U18世界盃／中華隊開門紅 7：0擊敗中國 桃猿一指鍾亦恩先發4局無失分

U18世界盃青棒賽今天在日本沖繩開打，中華隊首戰推出「紙片人」鍾亦恩對上中國大陸隊，先發4局無失分與牛棚聯手完封，富邦悍...

中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

日籍投手鈴木駿輔3日登板時拿下本季首勝，也是轉戰富邦悍將隊的第一勝，今年球季尾聲如果有機會對上前東家樂天桃猿隊，鈴木駿輔...

中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

來台闖蕩的第二個中職球季，日本投手鈴木駿輔換上不同球衣，投球層面的改變、進步讓他更快速在場上展現成果，場外生活也逐步適應...

中職／林智勝叫「陳大哥」 陳子豪獲MVP想給學長好回憶

中職味全龍隊今天與台鋼雄鷹交手，龍隊「陳大哥」陳子豪3安2打點，助隊以3比1搶勝；陳子豪從中信兄弟到龍隊都和林智勝當隊友...

中職／陳子豪打擊有表現 獲單場最有價值球員

林智勝引退賽首部曲，比分出現神秘巧合，味全龍隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，向這位背號31號的傳奇球星致敬。總教練葉君璋賽後也...

中職／「巨蛋會把我寵壞」 鎛銳初登板奪勝知道林智勝是傳奇

味全龍隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，新洋投鎛銳「開箱」中繼3局無失分，初登板就摘下勝投，在台北大巨蛋登板的感受，讓他直呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。