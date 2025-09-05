中職／這次沒有主題曲 林子崴從「得來不易」到「自然而然」

樂天桃猿隊今天兩位「姓林的」成為勝利功臣，林子崴5局無失分奪相隔4年首勝，敲出致勝兩分砲的林泓育恭喜他，也看好成為輪值一員，「今天是好的開始」。

猿隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，林子崴先發5局無失分，上一次奪下勝投已經是2021年11月23日、相隔1392天，2023年9月因左手肘韌帶置換手術，休養加上復健近兩年。

「真是太好了。」猿隊總教練古久保健二表示，這是林子崴傷癒復出後的第一場勝投，「內容非常好，今天是勝負的開始，恭喜他。」

林子崴表示，這次先發通知來的臨時，自己沒有特別在意勝投，「只希望自己投球時，能夠讓球隊保有競爭力，今天有做到。」

過去面對打者到第二輪常出現不穩，林子崴今天改善這個狀況，古久保健二點出，先前配球上狀況有進行討論，林子崴則說：「賽前的策略就是依當下感覺為主，用有信心、掌握好的球種去投。」

林泓育在4局上的兩分砲成為勝利關鍵，他表示，力亞士其實並不好打，要連續安打不容易，今天也是靠著團隊贏球，投手、守備的細節有做好。

這一轟幫助林子崴拿下勝投，林泓育也認為林子崴這一勝不容易，開刀復健期間，心態上一定會急，機會來臨要保持穩定不容易，「今天就算沒有贏，應該信心也增加滿多，希望他成為我們本土先發輪值一員。」

林子崴則認為生涯第一年拿下的2勝有運氣成分，現在比較看得到努力的結果，「中間經歷很多波折，在球隊的定位比較不確定，現在有回到喜歡的地方，去年開刀還是會擔心，但先把復健做好、加強自己。」

6月25日相隔790天重返一軍先發時，林子崴曾聽著「蘇打綠」的〈十年一刻〉感慨落淚，但今天奪久違勝投相對沒有「得來不易」的想法，「一直做對的事，這件事讓它自然而然發生。」