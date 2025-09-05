中職／狂龍廚房出菜洋投套餐 雄鷹5連敗受重傷全年第三失守

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手龍聖投5局無失分。記者陳正興／攝影
味全龍隊先發投手龍聖投5局無失分。記者陳正興／攝影

味全龍隊端出洋投連線伺候台鋼雄鷹隊，龍聖、鎛銳合力封鎖8局，龍隊終場以3：1贏球；雄鷹吞下5連敗，戰績重傷，全年戰績48勝48敗2和，同日樂天桃猿隊擊敗富邦悍將隊，50勝48敗1和，改由猿隊上位全年戰績第三。

先發投手龍聖5局共用90球，被敲4安打、無失分，第6局啟用新洋投鎛銳「開箱」，中繼3局，雖被敲出5安打但力保不失，因打線在6局下取得領先後維持到終場，初登板就幸運拿到勝投。

雄鷹由洋投那瑪夏先發，也有一場6局僅被敲4安打、失1分好投，前5局讓龍隊分數掛蛋，直到第6局保送李凱威開局，推進二壘後，陳子豪敲安帶有1分打點。

王躍霖把關7局下，首位打者劉基鴻敲安，短打、暴投推進三壘後，張政禹以高飛犧牲打追加1分入袋；第8局面對黃子豪也有攻勢，李凱威、陳子豪安打串連，龍隊擴大為3：0領先。

龍隊9局上推出林凱威把關3分領先，被敲2安打、失1分，雄鷹破蛋，但無力再進逼。

林智勝在引退系列賽首戰擔任先發第五棒、一壘手出賽，兩打席分別是保送、中外野飛球出局，5局打完提前退場。

林智勝今天擔任第五棒、一壘手出賽，選到1保送，5局打完退場。記者陳正興／攝影
林智勝今天擔任第五棒、一壘手出賽，選到1保送，5局打完退場。記者陳正興／攝影
林智勝今天擔任第五棒、一壘手出賽，選到1保送，5局打完退場。記者陳正興／攝影
林智勝今天擔任第五棒、一壘手出賽，選到1保送，5局打完退場。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手那瑪夏。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手那瑪夏。記者陳正興／攝影

