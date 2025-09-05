快訊

中職／桃猿獵殺悍將靠「姓林的」 林泓育兩分砲、林子崴5局無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊林泓育轟出兩分砲。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林泓育轟出兩分砲。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在與富邦悍將隊的投手戰中，「姓林的」都有好表現，老將林泓育的兩分砲轟破僵局，先發投手林子崴也繳出5局無失分好投，猿隊就以3：1拿下勝利。

猿隊今天先發9棒有6人姓林，敲出安打的6人有5人也都姓林，4局上林智平敲安後，林泓育一棒轟出牆，用兩分砲先馳得點；9局上則是廖健富代打敲回1分打點，成為唯一「外姓」敲安者，送回的是保送上壘的林子偉。

先發投手林子崴以68球投完5局，被敲3支安打沒有失分，另有2次三振、1次四壞保送，拿下本季首勝，距離個人前一次一軍勝投的2021年11月23日，已經相隔1392天。

悍將在6局上因猿隊牛棚不穩獲得3次四壞保送，無人出局攻佔滿壘，然而只靠著范國宸的雙殺打攻下1分，下一棒申皓瑋被三振；悍將先發投手力亞士雖然繳出6局失2分的優質先發，但仍吞下敗投。

猿隊9局下推出今年防禦率不到1的朱承洋，開局被張育成敲出安打，1出局後高捷敲出的內野滾地球，一壘手接到球伸長手臂沒能觸殺，猿隊提出挑戰仍判定內野安打，但接著董子恩敲出外野飛球出局，朱承洋三振掉蔡佳諺守住勝利。

樂天桃猿隊先發投手林子崴。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手林子崴。圖／樂天桃猿隊提供

相關新聞

U18世界盃／中華隊開門紅 7：0擊敗中國 桃猿一指鍾亦恩先發4局無失分

U18世界盃青棒賽今天在日本沖繩開打，中華隊首戰推出「紙片人」鍾亦恩對上中國大陸隊，先發4局無失分與牛棚聯手完封，富邦悍...

中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

日籍投手鈴木駿輔3日登板時拿下本季首勝，也是轉戰富邦悍將隊的第一勝，今年球季尾聲如果有機會對上前東家樂天桃猿隊，鈴木駿輔...

中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

來台闖蕩的第二個中職球季，日本投手鈴木駿輔換上不同球衣，投球層面的改變、進步讓他更快速在場上展現成果，場外生活也逐步適應...

中職／狂龍廚房出菜洋投套餐 雄鷹5連敗受重傷全年第三失守

味全龍隊端出洋投連線伺候台鋼雄鷹隊，龍聖、鎛銳合力封鎖8局，龍隊終場以3：1贏球；雄鷹吞下5連敗，戰績重傷，全年戰績48...

中職／桃猿獵殺悍將靠「姓林的」 林泓育兩分砲、林子崴5局無失分

樂天桃猿隊今天在與富邦悍將隊的投手戰中，「姓林的」都有好表現，老將林泓育的兩分砲轟破僵局，先發投手林子崴也繳出5局無失分...

中職／王政順再見滾地球！兄弟延長賽贏球 獅吞對戰14敗

縱使帶著6連勝的氣勢來到洲際棒球場，統一獅隊遇上中信兄弟隊還是變成「病貓」，羅戈7局無失分的好投雖然無關勝負，兄弟還在延...

