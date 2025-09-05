中職／桃猿獵殺悍將靠「姓林的」 林泓育兩分砲、林子崴5局無失分

樂天桃猿隊今天在與富邦悍將隊的投手戰中，「姓林的」都有好表現，老將林泓育的兩分砲轟破僵局，先發投手林子崴也繳出5局無失分好投，猿隊就以3：1拿下勝利。

猿隊今天先發9棒有6人姓林，敲出安打的6人有5人也都姓林，4局上林智平敲安後，林泓育一棒轟出牆，用兩分砲先馳得點；9局上則是廖健富代打敲回1分打點，成為唯一「外姓」敲安者，送回的是保送上壘的林子偉。

先發投手林子崴以68球投完5局，被敲3支安打沒有失分，另有2次三振、1次四壞保送，拿下本季首勝，距離個人前一次一軍勝投的2021年11月23日，已經相隔1392天。

悍將在6局上因猿隊牛棚不穩獲得3次四壞保送，無人出局攻佔滿壘，然而只靠著范國宸的雙殺打攻下1分，下一棒申皓瑋被三振；悍將先發投手力亞士雖然繳出6局失2分的優質先發，但仍吞下敗投。