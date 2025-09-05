中職／王政順再見滾地球！兄弟延長賽贏球 獅吞對戰14敗

縱使帶著6連勝的氣勢來到洲際棒球場，統一獅隊遇上中信兄弟隊還是變成「病貓」，羅戈7局無失分的好投雖然無關勝負，兄弟還在延長賽靠著王政順的再見內野滾地球，以2：1拿下勝利，獅隊則吞下本季對兄弟的第14敗（5勝）。

面對前6場攻下33分、單場最低5分的獅隊，今天兄弟先發投手羅戈完全壓制，前5局只有2局上單局2次保送有些危機，6局上雖然開局就被敲出2支安打，但先讓林安可敲出內野飛球出局，接著三球三振蘇智傑，最後林子豪敲出的滾地球羅戈自己美技攔截傳往一壘，化解自己製造的危機。

羅戈最終以103球投完7局，被敲出4支安打另有2次四壞保送，沒有掉分，送出7次三振，防禦率下降到2.16；獅隊先發投手飛力獅雖然同樣投完7局，但被敲5支安打、丟掉1分，中斷對戰兄弟連18.2局無責失，結果兩人都無關勝敗。

兄弟打線前4局攻勢不多，但5局下開局黃韋盛就敲出三壘安打，下一棒江坤宇補上安打，攻下正規九局的唯一一分；獅隊則是在9局上突破兄弟終結者吳俊偉，林安可、林子豪的兩支安打攻上得點圈，陳傑憲關鍵安打追平比數。

延長賽10局上兄弟沒有掉分，10局下江坤宇獲得故意四壞、無人出局一二壘有人，林志綱代打成功犧牲推進上二三壘，王政順敲出一壘方向滾地球，一壘手雖然踩壘包出現出局數，但傳三壘已經來不及，讓兄弟跑回再見分。