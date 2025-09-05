中職／26316人進場！龍隊連兩周狂刷「周五蛋」票房新猷

中職全壘打王林智勝告別選手生涯，本周末在台北大巨蛋舉辦引退賽，今天首戰吸引2萬6316人進場，再度刷新周五場次票房紀錄。

林智勝引退賽分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，分別邀請蕭敬騰、張惠妹、任賢齊致敬獻唱，有重磅嘉賓相挺，以及企業購票相挺，預售已經開出佳績。

龍隊今天宣布首場賽事票房為2萬6316人，連續兩周在週五破2萬人，也刷新甫於上周締造的周五場次票房紀錄。

台北大巨蛋本季周五場次票房 日期 主場球票 票房

4/11 統一獅 9210

4/18 中信兄弟 13813

4/25 味全龍 13567

5/23 味全龍 12691

6/13 富邦悍將 17268

7/25 統一獅 17711

8/01 中信兄弟 19596

8/08 樂天桃猿 10156

8/15 富邦悍將 16002

8/22 中信兄弟 16247

8/29 味全龍 21089

9/05 味全龍 26316