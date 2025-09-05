快訊

中職／26316人進場！龍隊連兩周狂刷「周五蛋」票房新猷

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊本周末舉辦林智勝引退賽，小龍女開場演出。記者陳正興／攝影
中職全壘打王林智勝告別選手生涯，本周末在台北大巨蛋舉辦引退賽，今天首戰吸引2萬6316人進場，再度刷新周五場次票房紀錄。

林智勝引退賽分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，分別邀請蕭敬騰、張惠妹、任賢齊致敬獻唱，有重磅嘉賓相挺，以及企業購票相挺，預售已經開出佳績。

龍隊今天宣布首場賽事票房為2萬6316人，連續兩周在週五破2萬人，也刷新甫於上周締造的周五場次票房紀錄。

台北大巨蛋本季周五場次票房

日期　主場球票　票房
4/11　統一獅　　9210
4/18　中信兄弟　13813
4/25　味全龍　　13567
5/23　味全龍　　12691
6/13　富邦悍將　17268
7/25　統一獅　　17711
8/01　中信兄弟　19596
8/08　樂天桃猿　10156
8/15　富邦悍將　16002
8/22　中信兄弟　16247
8/29　味全龍　　21089
9/05　味全龍　　26316

味全龍隊本周末舉辦林智勝引退賽。記者陳正興／攝影
味全龍隊本周末舉辦林智勝引退賽，小龍女開場演出。記者陳正興／攝影
