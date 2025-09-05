快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

U18世界盃／中華隊開門紅 7：0擊敗中國 桃猿一指鍾亦恩先發4局無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鍾亦恩首戰對中國大陸隊先發，4局無失分。本報資料照片
鍾亦恩首戰對中國大陸隊先發，4局無失分。本報資料照片

U18世界盃青棒賽今天在日本沖繩開打，中華隊首戰推出「紙片人」鍾亦恩對上中國大陸隊，先發4局無失分與牛棚聯手完封，富邦悍將選秀第一指名張育豪貢獻2安、1打點，中華隊以7：0贏球拿下開門紅。

鍾亦恩是今年中職樂天桃猿隊選秀會第一指名，以簽約金台幣520萬元、附帶激勵獎金100萬元加盟，身高182公分，體重僅62公斤的他身材雖然單薄，但投球協調性好，控球型態被委以首戰先發投手任務。

1局上鍾亦恩浮現危機，1出局後先投出四壞保送，2出局後被第四棒鄭子健敲出安打，加上隊友失誤，直接被攻上二、三壘，好在他用三振成功拆彈。

第2局鍾亦恩投出三上三下，第3局則是保送後的雙殺形成另類三上三下，4局上連2K後又出現保送，但再次三振化解，投完4局僅被敲1支安打，另有8次三振、3次四壞保送；接手的賴謙凡2局無失分，蘇嵐鴻150公里火球連發，3連K成功關門。

中華隊打線在2局下雖然因保送、安打攻上得點圈，但欠缺關鍵一擊，4局下吳承皓、江庭毅接連選到保送，張育豪的觸擊點成安打形成滿壘，1出局後曾聖恩的高飛犧牲打先馳得點，李楷棋敲安擊回第2分。

5局下中華隊再攻陷2分，同樣由吳承皓保送開啟攻勢，隨後盜上二壘，2出局後張育豪敲出二壘安打帶回1分，許書誠敲安送回張育豪；6局下中華隊雖然只敲出1支安打，但因為2次四死球還有高飛犧牲打，加上對手失誤、暴投，單局攻下3分。

中華隊在預賽首戰拿下勝利，接下來依序對上美國、巴拿馬、澳洲、德國，取得分組前3就能晉級11日開打的複賽，爭取挺進14日的冠軍賽。

中華隊 樂天桃猿

延伸閱讀

U18世界盃／6局上比賽因雨暫停 台灣4比0領先中國

U18世界盃／中國教練團有侯鳳連 全隊具腳程交手不能輕忽

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

期待英雄勝過王牌！中華隊征戰U18世界盃陣容大解析

相關新聞

中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

日籍投手鈴木駿輔3日登板時拿下本季首勝，也是轉戰富邦悍將隊的第一勝，今年球季尾聲如果有機會對上前東家樂天桃猿隊，鈴木駿輔...

中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

來台闖蕩的第二個中職球季，日本投手鈴木駿輔換上不同球衣，投球層面的改變、進步讓他更快速在場上展現成果，場外生活也逐步適應...

U18世界盃／中華隊開門紅 7：0擊敗中國 桃猿一指鍾亦恩先發4局無失分

U18世界盃青棒賽今天在日本沖繩開打，中華隊首戰推出「紙片人」鍾亦恩對上中國大陸隊，先發4局無失分與牛棚聯手完封，富邦悍...

中職／張進德又下二軍…球團公布腰部緊繃

富邦悍將隊今天球員異動除了原本公布的力亞士升一軍，臨時新增張進德下二軍，球團表示，張進德因腰部緊繃，持續治療觀察狀況，另...

U18世界盃／中國教練團有侯鳳連 全隊具腳程交手不能輕忽

U18世界盃棒球賽中華隊今天傍晚5時30分首戰中國，中國隊採長期集訓培育，教練團中侯鳳連的名字更讓台灣球迷難忘；根據情蒐...

U18世界盃／鍾亦恩先發戰中國直言榮幸 屬控球派左投手

U18世界盃棒球賽將於今天開打，台灣首戰與中國交手，派出中職樂天桃猿首輪指名左投鍾亦恩先發，鍾亦恩身形單薄但協調性極佳、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。