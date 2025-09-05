U18世界盃／中華隊開門紅 7：0擊敗中國 桃猿一指鍾亦恩先發4局無失分
U18世界盃青棒賽今天在日本沖繩開打，中華隊首戰推出「紙片人」鍾亦恩對上中國大陸隊，先發4局無失分與牛棚聯手完封，富邦悍將選秀第一指名張育豪貢獻2安、1打點，中華隊以7：0贏球拿下開門紅。
鍾亦恩是今年中職樂天桃猿隊選秀會第一指名，以簽約金台幣520萬元、附帶激勵獎金100萬元加盟，身高182公分，體重僅62公斤的他身材雖然單薄，但投球協調性好，控球型態被委以首戰先發投手任務。
1局上鍾亦恩浮現危機，1出局後先投出四壞保送，2出局後被第四棒鄭子健敲出安打，加上隊友失誤，直接被攻上二、三壘，好在他用三振成功拆彈。
第2局鍾亦恩投出三上三下，第3局則是保送後的雙殺形成另類三上三下，4局上連2K後又出現保送，但再次三振化解，投完4局僅被敲1支安打，另有8次三振、3次四壞保送；接手的賴謙凡2局無失分，蘇嵐鴻150公里火球連發，3連K成功關門。
中華隊打線在2局下雖然因保送、安打攻上得點圈，但欠缺關鍵一擊，4局下吳承皓、江庭毅接連選到保送，張育豪的觸擊點成安打形成滿壘，1出局後曾聖恩的高飛犧牲打先馳得點，李楷棋敲安擊回第2分。
5局下中華隊再攻陷2分，同樣由吳承皓保送開啟攻勢，隨後盜上二壘，2出局後張育豪敲出二壘安打帶回1分，許書誠敲安送回張育豪；6局下中華隊雖然只敲出1支安打，但因為2次四死球還有高飛犧牲打，加上對手失誤、暴投，單局攻下3分。
中華隊在預賽首戰拿下勝利，接下來依序對上美國、巴拿馬、澳洲、德國，取得分組前3就能晉級11日開打的複賽，爭取挺進14日的冠軍賽。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言