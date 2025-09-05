U18世界盃／6局上比賽因雨暫停 台灣4比0領先中國

U18世界盃棒球賽台灣隊首戰與中國隊交手，比賽打到6局上中國隊進攻，2人出局、一壘有人時下起大雨，比賽因雨暫停，台灣隊以4比0暫時領先。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩開打，台灣隊首戰與中國隊交手，台灣隊面對中國隊先發左投劉維余，直到2局下2人出局後張育豪選到保送上壘，許書誠敲出台灣隊首支安打，但缺適時一擊、沒能拿下分數。

台灣隊3局下首名打者靠著觸身球保送上壘，但沒能延續攻勢，4局下吳承皓、江庭毅接連獲得四壞保送，讓中國隊選擇換投，張育豪敲出投手方向內野安打，台灣隊攻占滿壘，1人出局後曾聖恩高飛犧牲打先馳得點，李楷棋適時安打，替台灣隊再添1分。

台灣隊5局下再起攻勢，1人出局後吳承皓選到四壞保送、盜上二壘、靠著暴投上三壘，2人出局後張育豪二壘打送回分數，許書誠補上安打，替台灣再添1分保險分。

台灣隊今天派出左投鍾亦恩先發，前4局投完飆出8次三振、無失分，台灣隊5局啟動牛棚，由賴謙凡登板中繼，投到6局上2人出局、一壘有人時，比賽因雨暫停。