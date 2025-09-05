快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊投手鈴木駿輔。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手鈴木駿輔。圖／富邦悍將隊提供

來台闖蕩的第二個中職球季，日本投手鈴木駿輔換上不同球衣，投球層面的改變、進步讓他更快速在場上展現成果，場外生活也逐步適應，懂得自己煮飯、逛超市，會說「載具」的中文之外，還對獎中過200元。

鈴木駿輔在2023年年季末獲得樂天桃猿隊的合約，隔年在一軍出賽8場，表現不如預期而被釋出，但隨後加入業餘成棒全越運動隊的歷練，讓他找回自信，也感謝悍將兩位教練林威助、許銘傑，「他們有看到我辛苦努力的地方，很感謝。」

「去年在業餘球隊，環境跟職棒不同。」鈴木駿輔坦言，訓練上的適應確實很辛苦，尤其是剛去沒多久就遇到中暑，無法練球之下，對精神上的打擊滿大的，「自己吃燒肉、喝酒，很孤獨的感覺，訓練上不能照自己的課表去安排，也很辛苦。」

但到了今年球季，鈴木駿輔認為自己更能夠適應環境，開始自己處理生活大小事，包含煮飯、逛超市，開車也從緊緊張張，變得游刃有餘，台灣特有的發票載具他也已經申請好，「生活面的技能提升，讓自己也增加自信。」

而5月加入悍將後，鈴木駿輔雖然都在二軍出賽，但也從一軍隊友身上學習到很多，「周一放假看到魔力藍在練習，他這麼有經驗的選手都在練習，要跟他看齊，其他外籍選手也都是，生涯能夠投得這麼長是有原因的，要有這樣的自覺。」

而有日職經驗的張奕也是鈴木駿輔的請教對象，「從他身上學習滿多，他的堅持、注意細節，還有像是準備的重要性，我現在投球前兩天就只吃雞肉料理，想成為像他這樣在日本、台灣都有好成績的選手。」

張奕 許銘傑 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

一日會見兩日本訪團 朱立倫：盼持續深化台日交流

歡慶SUZUKI SWIFT全球銷售突破千萬台 推出「20周年專案」輕鬆入主！

年薪200萬男退休一年後人生崩塌！淪落獨居吃泡麵果腹「失去的不只是錢」

相關新聞

中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

日籍投手鈴木駿輔3日登板時拿下本季首勝，也是轉戰富邦悍將隊的第一勝，今年球季尾聲如果有機會對上前東家樂天桃猿隊，鈴木駿輔...

中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

來台闖蕩的第二個中職球季，日本投手鈴木駿輔換上不同球衣，投球層面的改變、進步讓他更快速在場上展現成果，場外生活也逐步適應...

中職／張進德又下二軍…球團公布腰部緊繃

富邦悍將隊今天球員異動除了原本公布的力亞士升一軍，臨時新增張進德下二軍，球團表示，張進德因腰部緊繃，持續治療觀察狀況，另...

U18世界盃／中國教練團有侯鳳連 全隊具腳程交手不能輕忽

U18世界盃棒球賽中華隊今天傍晚5時30分首戰中國，中國隊採長期集訓培育，教練團中侯鳳連的名字更讓台灣球迷難忘；根據情蒐...

U18世界盃／鍾亦恩先發戰中國直言榮幸 屬控球派左投手

U18世界盃棒球賽將於今天開打，台灣首戰與中國交手，派出中職樂天桃猿首輪指名左投鍾亦恩先發，鍾亦恩身形單薄但協調性極佳、...

中職／悍將送愛到花蓮 李雅英帶領小球員32撞、「哈！哈哈！」

富邦悍將隊關懷偏鄉及基層棒球，4日造訪花蓮縣太巴塱國小，由Fubon Angels韓籍女神李雅英和應援團長Bryan代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。