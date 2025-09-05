中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

來台闖蕩的第二個中職球季，日本投手鈴木駿輔換上不同球衣，投球層面的改變、進步讓他更快速在場上展現成果，場外生活也逐步適應，懂得自己煮飯、逛超市，會說「載具」的中文之外，還對獎中過200元。

鈴木駿輔在2023年年季末獲得樂天桃猿隊的合約，隔年在一軍出賽8場，表現不如預期而被釋出，但隨後加入業餘成棒全越運動隊的歷練，讓他找回自信，也感謝悍將兩位教練林威助、許銘傑，「他們有看到我辛苦努力的地方，很感謝。」

「去年在業餘球隊，環境跟職棒不同。」鈴木駿輔坦言，訓練上的適應確實很辛苦，尤其是剛去沒多久就遇到中暑，無法練球之下，對精神上的打擊滿大的，「自己吃燒肉、喝酒，很孤獨的感覺，訓練上不能照自己的課表去安排，也很辛苦。」

但到了今年球季，鈴木駿輔認為自己更能夠適應環境，開始自己處理生活大小事，包含煮飯、逛超市，開車也從緊緊張張，變得游刃有餘，台灣特有的發票載具他也已經申請好，「生活面的技能提升，讓自己也增加自信。」

而5月加入悍將後，鈴木駿輔雖然都在二軍出賽，但也從一軍隊友身上學習到很多，「周一放假看到魔力藍在練習，他這麼有經驗的選手都在練習，要跟他看齊，其他外籍選手也都是，生涯能夠投得這麼長是有原因的，要有這樣的自覺。」

而有日職經驗的張奕也是鈴木駿輔的請教對象，「從他身上學習滿多，他的堅持、注意細節，還有像是準備的重要性，我現在投球前兩天就只吃雞肉料理，想成為像他這樣在日本、台灣都有好成績的選手。」