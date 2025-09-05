聽新聞
中職／張進德又下二軍…球團公布腰部緊繃
富邦悍將隊今天球員異動除了原本公布的力亞士升一軍，臨時新增張進德下二軍，球團表示，張進德因腰部緊繃，持續治療觀察狀況，另外升上蕭憶銘遞補名單。
張進德是富邦2020選秀第一指名，不過加入中職到去年累積只有271場出賽，今年傷癒復出後在在一軍只打5場比賽，又因大腿拉傷下二軍，二軍復健期間還因為本壘衝撞推遲復出進度，到8月12日才又重返一軍。
回到一軍的張進德展現出火力價值，今年累計19場出賽，敲出17支安打包含1轟，打擊率3成54、上壘率3成92、長打率0.458，然而今天又因腰部傷勢被下放二軍。
