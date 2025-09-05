快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊鈴木駿輔拿下轉隊首勝後，期待有機會對上前東家。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊鈴木駿輔拿下轉隊首勝後，期待有機會對上前東家。記者蘇志畬／攝影

日籍投手鈴木駿輔3日登板時拿下本季首勝，也是轉戰富邦悍將隊的第一勝，今年球季尾聲如果有機會對上前東家樂天桃猿隊，鈴木駿輔笑說：「我會好好對付陳晨威。」

鈴木駿輔去年效力樂天桃猿，在一軍出賽10場，成績3勝4敗、防禦率5.55，季中被解約後加盟業餘成棒全越運動隊，今年5月初被富邦簽下重返中職，在二軍投出38局僅失1分非責失的誇張成績，拿下5勝0敗，表現飛躍式成長。

3日在一軍對上中信兄弟隊，鈴木駿輔先發7局無失分，送出7次三振、僅被擊出3安打，鈴木駿輔認為，自己去年的表現沒那麼好，今年第二場一軍出賽就能投到7局，「象徵著自己有所成長。」

談到今年與去年的差異，鈴木駿輔說：「投球完全不同，控球是最大的差異，球質也有改變，對於球種的掌握度更高，能夠有自信的投出100顆都能夠在中職適用的投球品質。」

悍將今起與猿隊展開三連戰，鈴木駿輔勢必錯過對決，剩下球季還有2場機會，鈴木駿輔說，去年在猿隊受到很多照顧，在生活層面上大家都很關心自己，現在到悍將也是一樣，「如果有機會對上，想展現自己成長的一面給他們看看。」

有趣的是，鈴木駿輔特別希望把「我會好好對付陳晨威」這句寫進報導中，還比出「割喉」手勢，面對陳晨威的快腿也說：「我會好好防範。」說完做出迅速牽制的動作。

中職 陳晨威 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／悍將閃過洲際0勝仍寫1紀錄 鈴木駿輔7局好投、林澤彬首轟

中職／鈴木駿輔再回一軍先發獲好評 百分百實力對決吳念庭

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

中職／陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友惹議！球迷正反意見兩極

相關新聞

中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

日籍投手鈴木駿輔3日登板時拿下本季首勝，也是轉戰富邦悍將隊的第一勝，今年球季尾聲如果有機會對上前東家樂天桃猿隊，鈴木駿輔...

中職／一度孤獨吃燒肉…鈴木駿輔適應台灣 有載具還中過獎

來台闖蕩的第二個中職球季，日本投手鈴木駿輔換上不同球衣，投球層面的改變、進步讓他更快速在場上展現成果，場外生活也逐步適應...

中職／張進德又下二軍…球團公布腰部緊繃

富邦悍將隊今天球員異動除了原本公布的力亞士升一軍，臨時新增張進德下二軍，球團表示，張進德因腰部緊繃，持續治療觀察狀況，另...

U18世界盃／中國教練團有侯鳳連 全隊具腳程交手不能輕忽

U18世界盃棒球賽中華隊今天傍晚5時30分首戰中國，中國隊採長期集訓培育，教練團中侯鳳連的名字更讓台灣球迷難忘；根據情蒐...

U18世界盃／鍾亦恩先發戰中國直言榮幸 屬控球派左投手

U18世界盃棒球賽將於今天開打，台灣首戰與中國交手，派出中職樂天桃猿首輪指名左投鍾亦恩先發，鍾亦恩身形單薄但協調性極佳、...

中職／悍將送愛到花蓮 李雅英帶領小球員32撞、「哈！哈哈！」

富邦悍將隊關懷偏鄉及基層棒球，4日造訪花蓮縣太巴塱國小，由Fubon Angels韓籍女神李雅英和應援團長Bryan代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。