中職／超期待對上桃猿 鈴木駿輔：我會對付陳晨威！

日籍投手鈴木駿輔3日登板時拿下本季首勝，也是轉戰富邦悍將隊的第一勝，今年球季尾聲如果有機會對上前東家樂天桃猿隊，鈴木駿輔笑說：「我會好好對付陳晨威。」

鈴木駿輔去年效力樂天桃猿，在一軍出賽10場，成績3勝4敗、防禦率5.55，季中被解約後加盟業餘成棒全越運動隊，今年5月初被富邦簽下重返中職，在二軍投出38局僅失1分非責失的誇張成績，拿下5勝0敗，表現飛躍式成長。

3日在一軍對上中信兄弟隊，鈴木駿輔先發7局無失分，送出7次三振、僅被擊出3安打，鈴木駿輔認為，自己去年的表現沒那麼好，今年第二場一軍出賽就能投到7局，「象徵著自己有所成長。」

談到今年與去年的差異，鈴木駿輔說：「投球完全不同，控球是最大的差異，球質也有改變，對於球種的掌握度更高，能夠有自信的投出100顆都能夠在中職適用的投球品質。」

悍將今起與猿隊展開三連戰，鈴木駿輔勢必錯過對決，剩下球季還有2場機會，鈴木駿輔說，去年在猿隊受到很多照顧，在生活層面上大家都很關心自己，現在到悍將也是一樣，「如果有機會對上，想展現自己成長的一面給他們看看。」

有趣的是，鈴木駿輔特別希望把「我會好好對付陳晨威」這句寫進報導中，還比出「割喉」手勢，面對陳晨威的快腿也說：「我會好好防範。」說完做出迅速牽制的動作。