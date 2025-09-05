快訊

U18世界盃／中國教練團有侯鳳連 全隊具腳程交手不能輕忽

中央社／ 台北5日電
U18中國隊教練團中的侯鳳連是台灣球迷熟悉的名字，曾在北京奧運與中華隊交手打出關鍵安打，讓中華隊吞下敗仗。
U18世界盃棒球賽中華隊今天傍晚5時30分首戰中國，中國隊採長期集訓培育，教練團中侯鳳連的名字更讓台灣球迷難忘；根據情蒐資訊，中國隊儘管技術不算成熟，但球員有不錯腳程。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩開打，中華隊首戰打中國；中國此次靠著外卡取得資格參賽，由總教練賴國鈞領軍，教練團中侯鳳連是台灣球迷熟悉的名字，曾在北京奧運與中華隊交手打出關鍵安打，讓中華隊吞下敗仗，而在2009年世界棒球經典賽，侯鳳連也在中國代表隊陣中。

中國為備戰2028年洛杉磯奧運、2032年布里斯本奧運，打造「選星計畫」選出U15、U18、U21層級的球員長期集訓，希望讓中國棒球活躍發展；此批U18世界盃中國隊球員就是在集訓計劃中。

中華隊與中國兩隊今天都派出左投先發，台灣派出今年選秀中職樂天桃猿隊首輪指名好手鍾亦恩，中國則啟用同為左投的劉維余先發。

根據中華隊情蒐資訊，中國球員的資料不多，但實際觀察練球，中國隊具有腳程速度的球員不少，今天的先發投手劉維余透過影片資料，球速約在130公里上下；整體而言，中國隊雖技術不算成熟，但仍不可以掉以輕心，

中國隊總教練賴國鈞在開賽記者會上表示，此次中國隊參賽目標是打進超級循環賽（Super Round）複賽，但最重要的目標是2027年在中國舉辦的U18世界盃棒球賽。

台灣過往在青棒世界盃層級（含前身IBA世界青棒賽）與中國對戰次數不多，中國前一次打U18世界盃為2019年，當時預賽與中華隊不同組、沒有交手紀錄，扣除1996年中國因為球員超齡問題對戰不列入比賽成績外，前一次碰頭已是1988年IBA世界青棒賽，當時中華隊擊敗中國。

