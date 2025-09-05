U18世界盃／鍾亦恩先發戰中國直言榮幸 屬控球派左投手

U18世界盃棒球賽將於今天開打，台灣首戰與中國交手，派出中職樂天桃猿首輪指名左投鍾亦恩先發，鍾亦恩身形單薄但協調性極佳、屬控球型投手，扛首戰先發也直言榮幸。

鍾亦恩在西苑高中階段就是球隊主力投手之一，關鍵比賽登板經驗不會少，鍾亦恩身高182公分，體重僅有62公斤，曾被母隊教練形容「身形像風箏、感覺風一吹就會被吹走」，儘管身形單薄，但有極佳的協調性和柔軟性，也在今年中職選秀會首輪獲得青睞、被樂天桃猿隊指名。

鍾亦恩有左投優勢，因為絕佳的協調性和柔軟性，出手位置也讓打者不易掌握，除了直球外，有品質不錯的變速球、滑球，還有能與直球搭配製造速差的曲球，能有效擾亂打者，屬於控球型投手。

鍾亦恩是雲林西螺知名品牌「瑞春醬油」第5代，爸爸鍾政衛曾是文昌國小棒球隊成員，爸媽十分支持兒子的棒球路，也在家中醬油工廠外的空地打造專屬牛棚練習區，鍾亦恩學生時期出賽，也常能見到家人到場力挺。

U18世界盃台灣隊此次提前赴日本沖繩備戰，有安排與當地社會人球隊打練習賽，鍾亦恩首場比賽有先發登板，儘管帳面成績不算理想，但實際投球感覺沒有太大落差，在正式賽前最後一場與美國隊練習賽也有再度登板投1局。

台灣今天首戰與中國隊交手，比賽將於台灣時間下午5時30分開打，鍾亦恩扛首戰先發直言榮幸，盼全力搶下首勝；台灣前3屆都有打入冠軍戰，並在2019年奪下冠軍，此次由總教練廖宏淵領軍，也在開賽記者會喊話，要全力帶回冠軍獎盃。