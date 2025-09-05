快訊

MiLB／林維恩2A初登板挨轟後回穩 3.1局失2分找到壓制力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」。中央社
運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」。中央社

運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」，面對遊騎兵隊2A先發3.1局失2分，球隊最終在延長賽10局以8：7贏球，而林維恩則是無關勝敗。

19歲的林維恩今年展開第一年的旅美生涯，跳過新人聯盟從1A起步，季中先升上高階1A，賽季尾聲又獲得晉升2A的機會，快速升階猶如搭乘火箭。

林維恩的2A初登板雖然在首局1出局後被連敲2安，其中沃爾科特（Sebastian Walcott）的兩分砲造成傷害，但接下來沒有再掉分，第2、3局各出現1次保送，此外沒再讓人上壘，4局上解決首名打者後就退場。

林維恩總計以57球投完3.1局，被敲2支安打丟掉2分，另有2次三振、2次四壞保送，防禦率5.40。

雖然退場時球隊還是領先，但接手的牛棚在第4局掉了2分遭逆轉，7局上又掉1分，運動家2A在9局下攻下2分追平比數，延長賽10局下靠對手兩次保送後的暴投，拿下勝利。

林維恩 運動家 遊騎兵

相關新聞

MiLB／林維恩2A初登板挨轟後回穩 3.1局失2分找到壓制力

運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」，面對遊騎兵隊2A先發3.1局失2分，球隊最終在延長賽10局以8：7...

中職／林智勝引退系列賽登場 特展、紀錄片回顧經典生涯

中華職棒全壘打王「大師兄」林智勝的引退系列賽將於2025年9月5至7日在台北大巨蛋盛大展開，味全龍球團特別規劃 「林智勝...

中職／悍將送愛到花蓮 李雅英帶領小球員32撞、「哈！哈哈！」

富邦悍將隊關懷偏鄉及基層棒球，4日造訪花蓮縣太巴塱國小，由Fubon Angels韓籍女神李雅英和應援團長Bryan代表...

棒球／賴總統接見3冠軍隊 宣布發行東園國小紀念郵票

賴清德總統昨天上午接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲青少...

中職／2代打調度都「加分」 蒙德茲好投助獅隊豪取6連勝

統一獅隊今天靠著蒙德茲6局、2責失的優質先發，外加兩次「神調度」，7局下陳傑憲代打因暴投得到超前分、8局下胡金龍代打補上...

日職／古林睿煬二軍沒先發改LiveBP 31球最速152公里

日本火腿隊台灣投手古林睿煬今天原本排定二軍登板，然而這場對上Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止，改以Live BP（實...

