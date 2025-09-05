快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智勝引退系列賽登場 特展、紀錄片回顧經典生涯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒全壘打王「大師兄」林智勝的引退系列賽期間，味全龍球團特別規劃 「林智勝生涯回顧特展」與紀錄片全球首映。圖／味全龍隊提供
中華職棒全壘打王「大師兄」林智勝的引退系列賽期間，味全龍球團特別規劃 「林智勝生涯回顧特展」與紀錄片全球首映。圖／味全龍隊提供

中華職棒全壘打王「大師兄」林智勝的引退系列賽將於2025年9月5至7日在台北大巨蛋盛大展開，味全龍球團特別規劃 「林智勝生涯回顧特展」與紀錄片全球首映，讓球迷能在賽事之外，透過影像與展覽深刻回顧這位傳奇打者自初登場以來的重要里程碑，再次感受他在棒球場上留下的無數榮耀與感動。

引退賽期間，特別推出「林智勝引退特展—31CONIC」。展覽入口以 304顆棒球拼成專屬Logo，象徵生涯累積304轟的經典紀錄。展區內完整呈現林智勝的生涯重要紀錄、珍貴球具、歷年代表球衣與榮耀獎座，帶領球迷重溫從初登場到締造無數經典的熱血瞬間，見證屬於台灣棒球的重要篇章。

本土家居品牌眠豆腐，已連續三年與味全龍合作「NGAYAW AKE’COUNTER」林智勝生涯全壘打計數裝置，該裝置座落在天母球場的左外野平台，上頭用數字標示林智勝目前生涯累積的全壘打數。本次林智勝引退系列賽特別將計數器搬至臺北大巨蛋，讓參觀引退特展的球迷朋友都能一同參與這位中華職棒傳奇的偉大成就。

此外，凡參觀展覽完成後，還可至現場指定區域領取「林智勝輝煌成就貼紙」 作為珍藏（數量有限，送完為止），邀請所有球迷一同走進時光隧道，再次見證「NGAYAW AKE’」的傳奇。

在9月5日比賽結束、藝人演唱致敬前，味全龍球團也將舉辦《堅持求勝，林智勝》紀錄片首映。本片以三部曲結構完整紀錄他20多年的職棒心路歷程，從年輕時的艱辛鍛鍊，到國際賽場上的顛峰時刻，再到退役前夕的真情流露，皆娓娓道來。

紀錄片更收錄了多位隊友、教練、家人以及球迷的訪談，揭露林智勝不為人知的訓練過程與面對挑戰時的堅持。當晚，林智勝將親自與球迷一同觀影，共享這段屬於他的耀眼光芒。

完整影片內容也將於引退賽後於味全龍官方 YouTube 頻道上架，並已提前釋出預告片（https://youtu.be/a5SDh4aMWV0 ），讓更多球迷先睹為快。

林智勝引退系列賽不僅是一場告別比賽，更是一場城市級的文化盛典。透過比賽現場的激情、展覽中的榮耀重現，以及影像裡的深刻回顧，球迷將能多角度理解「31CONIC」的真正意涵。這場盛會見證了台灣棒球史上的一個重要里程碑，也將林智勝「堅持、不放棄、全力以赴」的精神，化為與球迷共享的集體記憶。

棒球 林智勝 味全龍

延伸閱讀

蕭敬騰登大巨蛋拚了！凌晨5點綵排挺林智勝 家人進醫院也不缺席

中職／林智勝引退紀念商品開賣 傳奇榮耀周邊限量登場

中職／林智勝先發出賽 葉總：引退賽3戰都看得到他

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

相關新聞

MiLB／林維恩2A初登板挨轟後回穩 3.1局失2分找到壓制力

運動家隊台灣投手林維恩升上2A的初登板在今天「解鎖」，面對遊騎兵隊2A先發3.1局失2分，球隊最終在延長賽10局以8：7...

中職／林智勝引退系列賽登場 特展、紀錄片回顧經典生涯

中華職棒全壘打王「大師兄」林智勝的引退系列賽將於2025年9月5至7日在台北大巨蛋盛大展開，味全龍球團特別規劃 「林智勝...

中職／悍將送愛到花蓮 李雅英帶領小球員32撞、「哈！哈哈！」

富邦悍將隊關懷偏鄉及基層棒球，4日造訪花蓮縣太巴塱國小，由Fubon Angels韓籍女神李雅英和應援團長Bryan代表...

棒球／賴總統接見3冠軍隊 宣布發行東園國小紀念郵票

賴清德總統昨天上午接見我國參加「2025年世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽、「2025年第12屆亞洲青少...

中職／2代打調度都「加分」 蒙德茲好投助獅隊豪取6連勝

統一獅隊今天靠著蒙德茲6局、2責失的優質先發，外加兩次「神調度」，7局下陳傑憲代打因暴投得到超前分、8局下胡金龍代打補上...

日職／古林睿煬二軍沒先發改LiveBP 31球最速152公里

日本火腿隊台灣投手古林睿煬今天原本排定二軍登板，然而這場對上Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止，改以Live BP（實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。