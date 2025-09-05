快訊

中職／悍將送愛到花蓮 李雅英帶領小球員32撞、「哈！哈哈！」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊關懷偏鄉及基層棒球，4日造訪花蓮縣太巴塱國小，由Fubon Angels韓籍女神李雅英和應援團長Bryan代表球團捐贈球具。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊關懷偏鄉及基層棒球，4日造訪花蓮縣太巴塱國小，由Fubon Angels韓籍女神李雅英和應援團長Bryan代表球團，捐贈訓練球、全新運動緊身衣和悍將服飾給光復國小少棒隊和太巴塱國小少棒隊，雅英更加碼準備文具組送給小朋友們，同學們看到雅英來訪又驚又喜，雅英參觀太巴塱國小，為小球員的夢想應援，還一起跳起《Go Stronger》和全壘打歌等經典曲目，和同學們一起「哈！哈！哈！」一起度過充實的午後時光。

Fubon Angels成員李雅英和應援團長Bryan一起前往花蓮太巴塱國小，代表悍將球團參加公益回饋活動，小朋友們用熱情歡迎雅英的到來，太巴塱國小校長劉從義特別帶著雅英參觀太巴塱國小校園，了解台灣原住民族文化和傳統，雅英也現場學了原住民語和小朋友們拉近距離。參觀到了體育課環節，除了和同學們一起跳舞之外，也帶著小朋友們教學悍將應援。

悍將球團本次捐贈二手訓練球300顆、全新運動緊身衣和悍將服飾等棒球用品給太巴塱國小和光復國小少棒隊，由雅英代表球團致贈，雅英也自己特別準備文具組要送給小朋友們，貼心的雅英在每本筆記本都用中文寫上「加油！」、「你最棒了」等等鼓勵的話，鼓勵小球員們除了練球之外，也要記得寫功課。

悍將陣中投手王尉永來自太巴塱國小少棒，光復國小的知名校友則有高國輝、高國麟兩兄弟，活動尾聲由小球員們在願望板上寫上自己的夢想和心願，由雅英擔任見證人簽名留念，鼓勵小球員們朝夢想邁進，小朋友們童言童語的寫下「想要去美國大聯盟」、「要加入富邦悍將」、「想要當應援團長」、「我想當牙醫」等等不同夢想，雅英用中文說：「希望今天可以成為你們實現夢想中，最幸福的一天！」

這是雅英來台後首次來到花蓮，並和球團一起參加公益捐贈活動，送愛到基層棒球球隊，李雅英表示一直很想要來到台灣的東部走走，很開心這次有機會和球團一起來到花蓮做公益，也為小朋友的夢想應援，李雅英說：「看到小朋友們認真的模樣，自己也被他們的純真療癒了，也期待下次還有機會，繼續把愛與應援帶給大家。」

富邦悍將每年非賽季期間也會安排球員出席校園活動，並關懷偏鄉及各項公益活動，球團專屬APP開放球迷捐贈點數做公益，鼓勵球迷朋友一起將點數化為愛心捐贈，2022-23年與數千名球迷合力捐出1032顆二手訓練用球、52雙二手棒球釘鞋等物資，2024年捐出1580顆二手訓練球給台東紅葉國小、新北二重國中、新北五股國中等校，幫助基層球隊發展，今年則已捐贈台東大學300顆二手訓練球及本次花蓮少棒隊捐贈活動。悍將球團表示，感謝各位球迷朋友的支持，與球團一起幫助基層棒球發展。

棒球 李雅英 富邦悍將

