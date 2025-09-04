聽新聞
中職／2代打調度都「加分」 蒙德茲好投助獅隊豪取6連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅先發投手蒙德茲。本報資料照片
統一獅先發投手蒙德茲。本報資料照片

統一獅隊今天靠著蒙德茲6局、2責失的優質先發，外加兩次「神調度」，7局下陳傑憲代打因暴投得到超前分、8局下胡金龍代打補上1分打點，最終就在澄清湖棒球場以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，今年第2次取得6連勝。

獅隊贏球後，下半季戰績追平雄鷹、樂天桃猿隊，三隊無勝差，不過比較勝率後三隊排名不變，獅隊仍居第四第四；中信兄弟隊在下半季握有4場勝差領先排第一，年度勝率第一的位置則與獅隊剩下2.5場勝差。

蒙德茲今天找到控球，先發6局被敲5支安打，失3分（2分責失），5次三振外只有1次四壞保送，這是他本季第3次投滿6局、四壞球在1次以下。

獅隊今天1局下就從後勁手中攻下3分，1出局後因為投手失誤上壘，接著林安可、蘇智傑、林子豪、陳重羽連續敲安，後三人都帶有打點。

只不過後勁很快回穩，第2局就連飆3K，投完5局只因為失誤、保送讓人上壘，5局失3分（2分責失）的成績，在6局上等到雄鷹的攻勢追平比數，逃過敗投。

3：3平手的局面，7局下獅隊在2出局後攻佔滿壘， 陳傑憲上場代打，結果伍祐城出現暴投，讓獅隊要回領先；8局下則是1出局、三壘有人，胡金龍代打敲出左外野安打，讓獅隊再添1分。

