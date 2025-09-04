日職／古林睿煬二軍沒先發改LiveBP 31球最速152公里

日本火腿隊台灣投手古林睿煬今天原本排定二軍登板，然而這場對上Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止，改以Live BP（實戰投打練習）登板，投了約30球，最快球速來到152公里。

在鎌之谷球場舉行的火腿二軍與Oisix新潟天鵝之皇隊之戰，賽前公告由古林睿煬擔任先發，然而與是一直下到中午，比賽因此取消。

根據「日刊體育」及「道新體育」報導，古林睿煬改在室內訓練場與打者進行Live BP，這是他受傷後第二次的實戰投打練習，面對7人次、投了31球，速球跟變化球都有使用。

古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，預計休養8周，8月29日在二軍展開LiveBP實戰投打練習，就看能否趕在球季尾聲或是季後賽回到一軍。