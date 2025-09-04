快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／怒轟球迷「輕浮」看底裙還亂拍 熊霓：什麼心態看球賽？

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天啦啦隊熊霓。截圖自熊霓 Threads
樂天啦啦隊熊霓。截圖自熊霓 Threads

樂天桃猿隊昨天在大巨蛋迎戰味全龍隊，賽後樂天啦啦隊成員熊霓發文怒轟，有球迷用「輕浮」表情看她的底裙，讓她感到不舒服。

熊霓因甜美外型和好身材獲得許多粉絲愛戴，昨天她發文直呼第一次跳啦啦隊跳到生氣，「大巨蛋表演舞台本身就比較高，所以球迷基本上是抬頭看著我們。」

熊霓提到一些個案球迷，「我不知道為什麼其他球迷都能健康正常的看我們應援，但某幾個坐第一排的人，要用非常輕浮的表情和眼神，去看我們的底裙，拍攝角度也非常之誇張，到底抱持什麼心態來看球賽？真的讓人非常不舒服。」

貼文曝光後，網友們留言表示，「這也太過分太噁心了吧」、「拍照可以是健康快樂的事，請大家一起珍惜女孩們」、「此風不可漲，妳很勇敢說出來，很棒」。

不過也有人建議，「穿長褲跳就不會有這種問題」、「建議大巨蛋舞台全部拆掉，本來就不是原本設計的東西」、「別人怎麼看取決於妳的想法，問球團服裝設計才對」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

大巨蛋 啦啦隊 樂天桃猿

相關新聞

日職／古林睿煬二軍沒先發改LiveBP 31球最速152公里

日本火腿隊台灣投手古林睿煬今天原本排定二軍登板，然而這場對上Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止，改以Live BP（實...

中職／怒轟球迷「輕浮」看底裙還亂拍 熊霓：什麼心態看球賽？

樂天桃猿隊昨天在大巨蛋迎戰味全龍隊，賽後樂天啦啦隊成員熊霓發文怒轟，有球迷用「輕浮」表情看她的底裙，讓她感到不舒服。 熊霓因甜美外型和好身材獲得許多粉絲愛戴，昨天她發文直呼第一次跳啦啦隊跳到生氣

U18世界盃／中華隊首戰對中國 推桃猿一指左投鍾亦恩先發

U18世界盃棒球賽明天將於日本沖繩開打，台灣隊這次被分在預賽B組，明天首戰與中國隊交手，推出左投鍾亦恩先發，剛與中職樂天...

中職／樂天女孩圓夢親見大谷翔平 「搖擺燦笑」登上大螢幕

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩美國行程持續進行，美國時間9月3日來到第三站匹茲堡，上午先赴羅伯特莫里斯大學（RMU）進行文化交流...

中職／ZICO嘻哈能量點燃大巨蛋 桃猿主題日首波韓流嘉賓公布

中職樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日將於9月12日至14日於台北大巨蛋熱力開唱，邀請大家一同「心動」來看球，...

日職／古林睿煬傷癒二軍首場先發因雨中止 日本球迷：悲報！

古林睿煬回來了！日本火腿隊二軍今天與Oisix新潟天鵝之皇隊之戰，古林睿煬原訂擔任先發投手，這將是他自6月初左側內腹斜肌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。