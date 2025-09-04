中職／怒轟球迷「輕浮」看底裙還亂拍 熊霓：什麼心態看球賽？

樂天桃猿隊昨天在大巨蛋迎戰味全龍隊，賽後樂天啦啦隊成員熊霓發文怒轟，有球迷用「輕浮」表情看她的底裙，讓她感到不舒服。

熊霓因甜美外型和好身材獲得許多粉絲愛戴，昨天她發文直呼第一次跳啦啦隊跳到生氣，「大巨蛋表演舞台本身就比較高，所以球迷基本上是抬頭看著我們。」

熊霓提到一些個案球迷，「我不知道為什麼其他球迷都能健康正常的看我們應援，但某幾個坐第一排的人，要用非常輕浮的表情和眼神，去看我們的底裙，拍攝角度也非常之誇張，到底抱持什麼心態來看球賽？真的讓人非常不舒服。」

貼文曝光後，網友們留言表示，「這也太過分太噁心了吧」、「拍照可以是健康快樂的事，請大家一起珍惜女孩們」、「此風不可漲，妳很勇敢說出來，很棒」。

不過也有人建議，「穿長褲跳就不會有這種問題」、「建議大巨蛋舞台全部拆掉，本來就不是原本設計的東西」、「別人怎麼看取決於妳的想法，問球團服裝設計才對」。