U18世界盃／中華隊首戰對中國 推桃猿一指左投鍾亦恩先發

U18世界盃棒球賽明天將於日本沖繩開打，中華隊這次被分在預賽B組，明天首戰與中國隊交手，推出左投鍾亦恩先發，剛與中職樂天桃猿隊簽約的鍾亦恩控球穩定，扛下首戰先發重責。

第32屆U18世界盃棒球賽預賽將於明天開打、進行至9日，台灣與澳洲、中國、德國、巴拿馬、美國隊被分在預賽B組，分組前3名晉級11日開打的複賽；預賽A組有日本、韓國、古巴、義大利、波多黎各、南非隊。

中華隊明天首戰將與中國隊交手，推出左投鍾亦恩先發，鍾亦恩來自西苑高中，畢業後投入中華職棒季中選秀，在第1指名就被樂天桃猿隊選中。身高182公分、體重62公斤的鍾亦恩，雖然身材單薄，但球速可投到143公里，控球穩定性也相當好。

U18中華隊這次由總教練廖宏淵領軍，8月27日就到沖繩備戰，與日本社會人球隊及美國隊進行練習賽。這次U18台灣隊20人名單中投手有7人，廖宏淵表示，先發投手人選有劉任右、賴謙凡、陳世展和鍾亦恩，何樺先發、長中繼都有考量，王奕翔是長中繼人選，蘇嵐鴻則是後援。

中華隊在U18世界盃棒球賽曾於2019年奪下冠軍，前2屆2022、2023年都是亞軍，這次要再度挑戰奪冠。