中職／樂天女孩圓夢親見大谷翔平 「搖擺燦笑」登上大螢幕
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩美國行程持續進行，美國時間9月3日來到第三站匹茲堡，上午先赴羅伯特莫里斯大學（RMU）進行文化交流，下午則受邀前往匹茲堡海盜隊主場參加簽名會，女孩們也因此圓夢親眼看到大谷翔平出賽。
樂天女孩的簽名會吸引不少台灣與當地粉絲，甚至有穿著樂天桃猿球衣的球迷力挺，許多小朋友更被女孩們的熱情吸引，紛紛駐足要求合影，展現出跨越國界的應援魅力。
當天海盜隊對上道奇隊，雖然大谷翔平因身體不適臨時取消登板，但以打者身分上場依舊掀起全場關注。樂天女孩們坐在觀眾席，第一時間拿起手機捕捉畫面。小紫分享：「第一次親眼見到大谷翔平，一睹風采真的很開心！」
啟程前就許願「想看大谷」的嘎琳也圓夢成功，她笑著說：「剛剛有個想法滿好笑的，覺得大谷翔平跟電視上一模一樣耶！」她也分享，「有看到他打一球本來以為來不及上壘，沒想到跑超快！看到他上場真的很興奮，拍了一百張照片，超滿足。」
第二次來美國參與「台灣日」的若潼，上一次在天使隊球場曾與大谷翔平握手，這次則專注於觀察大谷的打擊表現，依舊充滿支持之情，「不太一樣的感覺，上次有握手，這次是認真看他比賽，但心情一樣是YA！」
更添驚喜的是，岱縈、曲曲、琳妲、穎樂、筠熹在比賽局間，被現場大螢幕捕捉到畫面，瞬間登上匹茲堡球場的全場焦點。琳妲笑說：「曲曲本來一直搖來搖去，原本只是隨意跟著搖，結果就被拍到了！」雖然當下還找不到攝影機位置，但她直呼這段畫面成為難忘回憶，也讓樂天女孩的熱情再度感染全場觀眾。
