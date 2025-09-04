快訊

中職／ZICO嘻哈能量點燃大巨蛋 桃猿主題日首波韓流嘉賓公布

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊邀請韓國嘻哈創作人ZICO13日登上大巨蛋。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊邀請韓國嘻哈創作人ZICO13日登上大巨蛋。圖／樂天桃猿隊提供

中職樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日將於9月12日至14日於台北大巨蛋熱力開唱，邀請大家一同「心動」來看球，今天宣布韓國嘻哈創作人ZICO將在13日登上大巨蛋，更多中場表演及韓國重量級卡司將於近期陸續公布。

「SINGDOME音樂電台」卡司陣容堅強，包含金曲歌王「李玖哲」、全方位流量霸主「Marz23」、新生代創作歌手「高爾宣OSN」、復古與現代的融合「椅子樂團」、金曲實力唱將「柯有倫」、日本超人氣偶像「中島健人」接力開唱。

備受期待的韓國表演嘉賓陣容今日首度揭曉，首先登場的是韓流最具影響力的嘻哈創作人ZICO，ZICO用一首《Any Song》掀起「Any Song Challenge」熱潮，風靡全球社群平台，從韓國一路紅遍世界，讓他成為K-HIPHOP最具代表性的音樂人之一。

身兼饒舌歌手與製作人，ZICO憑藉《Any Song》、《SPOT!》等熱門神曲橫掃音源榜單，9月13日他將登上台北大巨蛋，用最炸裂的能量點燃全場。

中職 高爾 樂天桃猿

