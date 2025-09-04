快訊

日職／古林睿煬傷癒二軍首場先發因雨中止 日本球迷：悲報！

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬傷癒復出，原定今天在二軍先發但因雨延賽。圖／統一獅隊提供，資料照
古林睿煬傷癒復出，原定今天在二軍先發但因雨延賽。圖／統一獅隊提供，資料照

古林睿煬回來了！日本火腿隊二軍今天與Oisix新潟天鵝之皇隊之戰，古林睿煬原訂擔任先發投手，這將是他自6月初左側內腹斜肌受傷後，再次回到實戰投手丘，只不過比賽因雨中止。

火腿隊鎌之谷球場官方社群貼出今天火腿二軍與歐力士二軍交手的名單中，古林睿煬被標註為先發，消息一出也引起日本球迷的轉發、關注，還有人說「拜託來救救9月的火腿隊」。

然而原訂當地時間12點45分開打的賽事，因現場雨勢不斷，開賽前緊急宣告比賽中止，古林睿煬傷後首次的先發登板機會因雨順延，日本球迷改呼「悲報」、「殘念」。

古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，預計休養8周，8月29日在二軍展開LiveBP實戰投打練習，原本今天預定登板遇到天氣攪局。

火腿二軍與Oisix新潟天鵝之皇隊之戰因雨中止：https://x.com/Cubby_Kamasta/status/1963444464065941654

歐力士 日本火腿 古林睿煬

中職／李博登父親到場觀戰背景超狂！哥哥撞臉NBA傳奇球星

中信兄弟隊洋投李博登昨天在洲際球場登板，他的父親查理（Charlie Leibrandt）與哥哥到場觀戰。值得一提的是，查理是1985年大聯盟皇家隊冠軍成員，生涯累積140勝。 查理1979年至

中職／手榴彈「都市傳說」是真的！王建民：就是輕鬆丟

王建民球員生涯創下許多豐功偉業，還有一項都市傳說，他當年當兵時投擲手榴彈創下71公尺驚人紀錄，如今王建民本人證實有此事。 許多中信兄弟隊球員受訪時都相信這項都市傳說是真的，王建民被問到時也證實有

中職／ZICO嘻哈能量點燃大巨蛋 桃猿主題日首波韓流嘉賓公布

中職樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日將於9月12日至14日於台北大巨蛋熱力開唱，邀請大家一同「心動」來看球，...

日職／古林睿煬傷癒二軍首場先發因雨中止 日本球迷：悲報！

古林睿煬回來了！日本火腿隊二軍今天與Oisix新潟天鵝之皇隊之戰，古林睿煬原訂擔任先發投手，這將是他自6月初左側內腹斜肌...

中職／風災停擺近2個月嘉市棒球場9日猿獅戰重新開放

7月6日登陸嘉縣丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事停擺移地比賽，球迷苦等近2個月，終於等到球場修復重...

中職／林智勝引退紀念商品開賣 傳奇榮耀周邊限量登場

味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列，將他二十多年職棒生涯的榮耀與回憶，化為值...

