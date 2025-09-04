聽新聞
日職／古林睿煬傷癒二軍首場先發因雨中止 日本球迷：悲報！
古林睿煬回來了！日本火腿隊二軍今天與Oisix新潟天鵝之皇隊之戰，古林睿煬原訂擔任先發投手，這將是他自6月初左側內腹斜肌受傷後，再次回到實戰投手丘，只不過比賽因雨中止。
火腿隊鎌之谷球場官方社群貼出今天火腿二軍與歐力士二軍交手的名單中，古林睿煬被標註為先發，消息一出也引起日本球迷的轉發、關注，還有人說「拜託來救救9月的火腿隊」。
然而原訂當地時間12點45分開打的賽事，因現場雨勢不斷，開賽前緊急宣告比賽中止，古林睿煬傷後首次的先發登板機會因雨順延，日本球迷改呼「悲報」、「殘念」。
古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，預計休養8周，8月29日在二軍展開LiveBP實戰投打練習，原本今天預定登板遇到天氣攪局。
