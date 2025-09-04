快訊

中職／風災停擺近2個月嘉市棒球場9日猿獅戰重新開放

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲風災停擺近2個月嘉市棒球場修復重新開放。圖／嘉市府提供
7月6日登陸嘉縣丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事停擺移地比賽，球迷苦等近2個月，終於等到球場修復重新開放，市府評估達競賽、觀賽安全品質，中華職棒樂天桃猿與統一獅9月的9日、10日比賽登場。

這座有「棒球原鄉」美譽的球場，7月颱風直撲嘉義受創嚴重，觀眾席特殊材質屋頂被吹出10公尺大洞，隱形護網與球員休息室也遭破壞。為了安全，體育場緊急封閉場館搶修，職棒比賽被迫轉戰外地。中職官網公告，8月22日統一獅與台鋼雄鷹之戰改到高雄澄清湖棒球場開打，許多訂票球迷哀嘆「票也成了風災受害戶」。

丹娜絲風災停擺近2個月嘉市棒球場修復重新開放。記者魯永明／攝影
嘉市體育場長張家羽說，8月30日完成球場設施設備修繕，確認安全無虞，提供中職二軍賽事比賽，經多次勘查巡檢，評估已達競賽、觀賽安全品質，9、10日樂天桃猿隊對戰統一獅隊開打。

市立棒球場擁有超過百年歷史，是熱血棒球KANO電影取材經典場館，1998年重建，2023年獲前瞻計畫補助與市府自籌共1.215億元升級，去年追加1650萬元優化照明等設施，現已是符合職棒標準的現代化球場。今年中職首度安排嘉市為台鋼雄鷹主場，5月開幕戰就吸引超過8550名觀眾進場，創下近10年新高，熱情球迷期待賽事回歸，再次點燃嘉義棒球熱潮。

