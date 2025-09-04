中職／李博登父親到場觀戰背景超狂！哥哥撞臉NBA傳奇球星

中信兄弟隊洋投李博登昨天在洲際球場登板，他的父親查理（Charlie Leibrandt）與哥哥到場觀戰。值得一提的是，查理是1985年大聯盟皇家隊冠軍成員，生涯累積140勝。

查理1979年至1993年陸續效力紅人、皇家、勇士和遊騎兵隊，大聯盟生涯15年，戰績140勝119敗，防禦率3.71，累積1121次三振。

1985年堪稱是查理的生涯年，先發33場17勝9敗，防禦率2.69，美聯塞楊獎票選第5。值得一提的是，當年塞揚獎是隊友薩伯哈根（Bret Saberhagen）奪下、隊友奎森貝瑞（Dan Quisenberry）票選第3，皇家也在該年奪下世界大賽冠軍。

昨天李博登的哥哥也坐在父親身旁，許多球迷發現他撞臉NBA傳奇控衛「飄髮哥」奈許（Steve Nash）。

李博登最終用98球投完7局，飆6次三振，被敲6安打，投1保送，失1分為非自責分，最終兄弟以1：2不敵富邦悍將隊，李博登苦吞敗投。