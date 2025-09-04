快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智勝引退紀念商品開賣 傳奇榮耀周邊限量登場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列。圖／味全龍隊提供
味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列。圖／味全龍隊提供

味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列，將他二十多年職棒生涯的榮耀與回憶，化為值得收藏的精緻周邊，陪伴球迷一同見證林智勝的最後一役，線上預購今天中午12點開賣。

本次紀念商品將同步於實體與線上通路限量販售，實體通路將於9月5日（五）14:00在台北大巨蛋B2商店正式開賣，線上商城預購時間則自9月4日（四）中午12:00起至9月8日（一）中午12:00截止，預計10月20日（一）起陸續出貨。

實體商店臺北大巨蛋營業時間：9/5（五）14:00起至活動結束後30分鐘；9/6（六）、9/7（日）12:00起至活動結束後30分鐘；線上商城：https://pse.is/77gx3z

味全龍球團「大師兄」林智勝引退時刻，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」組。圖／味全龍隊提供
味全龍球團「大師兄」林智勝引退時刻，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」組。圖／味全龍隊提供

此外，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，以表達對其職業生涯的肯定與感謝。每套內含2款卡片，自9月1日上午11：00起至9月9日23：59止，於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、萊爾富、誠品線上、momo購物網、博客來悠遊卡旗艦館、PChome24h購物同步開放預購。

大師兄的謝幕一揮，不只是棒球場上的終章，更是一段屬於全體龍迷的共同記憶。球迷朋友絕對不要錯過這波「林智勝引退紀念商品」限量收藏，一同留下屬於你的傳奇時刻。

引退紀念商品完整清單

林智勝引退系列賽紀念小球棒組｜售價：1,680元

林智勝生涯獎項紀念T恤（黑｜尺寸 S–5XL）｜售價：980元

林智勝引退系列賽棒球帽｜售價：880元

林智勝引退系列賽實戰用球｜售價：850元

林智勝引退主視覺紀念毛巾｜售價：380元

林智勝引退系列賽紀念木片球架（不含球）｜售價：310元

林智勝引退系列賽紀念金箔鈔票組｜售價：1,310元（此為鈔票風格設計之紀念票卡，僅作紀念用途，非法定貨幣）

棒球 林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中職／林智勝先發出賽 葉總：引退賽3戰都看得到他

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

中職／企業響應！林智勝引退賽周末登場 3戰售近9萬張

相關新聞

中職／手榴彈「都市傳說」是真的！王建民：就是輕鬆丟

王建民球員生涯創下許多豐功偉業，還有一項都市傳說，他當年當兵時投擲手榴彈創下71公尺驚人紀錄，如今王建民本人證實有此事。 許多中信兄弟隊球員受訪時都相信這項都市傳說是真的，王建民被問到時也證實有

中職／李博登父親到場觀戰背景超狂！哥哥撞臉NBA傳奇球星

中信兄弟隊洋投李博登昨天在洲際球場登板，他的父親查理（Charlie Leibrandt）與哥哥到場觀戰。值得一提的是，查理是1985年大聯盟皇家隊冠軍成員，生涯累積140勝。 查理1979年至

中職／完全比賽敗給林智平「忍功」 徐若熙：薑還是老的辣

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋開賽投出20上20下，卻因1顆壞球沒引誘到林智平形成保送破功，最後7局好投因球隊...

中職／風災停擺近2個月嘉市棒球場9日猿獅戰重新開放

7月6日登陸嘉縣丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事停擺移地比賽，球迷苦等近2個月，終於等到球場修復重...

中職／林智勝引退紀念商品開賣 傳奇榮耀周邊限量登場

味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列，將他二十多年職棒生涯的榮耀與回憶，化為值...

中職／史上最年輕再見轟！林佳緯寫下新紀錄

統一獅隊今天打完前7局以1：3落後台鋼雄鷹隊，8局下先打回2分追平，9局下林佳緯更轟出一發兩分再見全壘打，幫助獅隊以5：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。