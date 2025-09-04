中職／林智勝引退紀念商品開賣 傳奇榮耀周邊限量登場

味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列，將他二十多年職棒生涯的榮耀與回憶，化為值得收藏的精緻周邊，陪伴球迷一同見證林智勝的最後一役，線上預購今天中午12點開賣。

本次紀念商品將同步於實體與線上通路限量販售，實體通路將於9月5日（五）14:00在台北大巨蛋B2商店正式開賣，線上商城預購時間則自9月4日（四）中午12:00起至9月8日（一）中午12:00截止，預計10月20日（一）起陸續出貨。

實體商店臺北大巨蛋營業時間：9/5（五）14:00起至活動結束後30分鐘；9/6（六）、9/7（日）12:00起至活動結束後30分鐘；線上商城：https://pse.is/77gx3z

味全龍球團「大師兄」林智勝引退時刻，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」組。圖／味全龍隊提供

此外，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，以表達對其職業生涯的肯定與感謝。每套內含2款卡片，自9月1日上午11：00起至9月9日23：59止，於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、萊爾富、誠品線上、momo購物網、博客來悠遊卡旗艦館、PChome24h購物同步開放預購。

大師兄的謝幕一揮，不只是棒球場上的終章，更是一段屬於全體龍迷的共同記憶。球迷朋友絕對不要錯過這波「林智勝引退紀念商品」限量收藏，一同留下屬於你的傳奇時刻。