聽新聞
0:00 / 0:00
中職／手榴彈「都市傳說」是真的！王建民：就是輕鬆丟
王建民球員生涯創下許多豐功偉業，還有一項都市傳說，他當年當兵時投擲手榴彈創下71公尺驚人紀錄，如今王建民本人證實有此事。
許多中信兄弟隊球員受訪時都相信這項都市傳說是真的，王建民被問到時也證實有此事，「那時候就是輕鬆丟，把手榴彈甩出去這樣，我記得應該有過那個門檻（25公尺），就這樣而已。」
身為「投手教練」的王建民也指導洋投羅戈丟手榴彈，羅戈相當興奮地學習。
值得一提的是，王建民的紀錄後來在2017年被打破，台灣標槍國手鄭兆村投出80公尺，打破國軍新訓中心手榴彈紀錄。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言