中職／手榴彈「都市傳說」是真的！王建民：就是輕鬆丟

王建民球員生涯創下許多豐功偉業，還有一項都市傳說，他當年當兵時投擲手榴彈創下71公尺驚人紀錄，如今王建民本人證實有此事。

許多中信兄弟隊球員受訪時都相信這項都市傳說是真的，王建民被問到時也證實有此事，「那時候就是輕鬆丟，把手榴彈甩出去這樣，我記得應該有過那個門檻（25公尺），就這樣而已。」

身為「投手教練」的王建民也指導洋投羅戈丟手榴彈，羅戈相當興奮地學習。

值得一提的是，王建民的紀錄後來在2017年被打破，台灣標槍國手鄭兆村投出80公尺，打破國軍新訓中心手榴彈紀錄。