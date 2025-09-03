快訊

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

中職／完全比賽敗給林智平「忍功」 徐若熙：薑還是老的辣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙挑戰完全比賽在第21個打席因保送破功，7局無失分在隊友歡迎中退場。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙挑戰完全比賽在第21個打席因保送破功，7局無失分在隊友歡迎中退場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋開賽投出20上20下，卻因1顆壞球沒引誘到林智平形成保送破功，最後7局好投因球隊1：2敗給樂天桃猿隊無緣奪勝，徐若熙賽後說：「薑還是老的辣。」

徐若熙因被蟲咬導致蜂窩性組織炎，相隔16天才回到一軍先發，但今天一開打就接連解決打者，直到7局下2出局後，投出的第92球讓林智平選到保送才破功。

徐若熙表示，知道林智平的頭腦很好，因此一直運用速球、變化球跟他在周旋，「那球有投到位，感覺應該會出棒，但學長選得好，很可惜，薑還是老的辣。」

只不過，徐若熙沒想過要挑戰完全比賽，過程中隊友也沒有刻意遠離，還是跟平常一樣，「自己就是一直丟，投出保送時也沒有特別在意，只覺得沒揮棒很可惜。」

最終徐若熙以98球投完7局，沒有被敲出安打，投出8次三振只有1次保送，他表示，今天在配球上應該做得不錯，才有這樣的成果，「前面對上桃猿好幾次，有修正不同情況的配球。」

中間休息天數較長，徐若熙認為對身體疲勞恢復有幫助，但也擔心實戰感中會找不回來，期間只能靠牛棚練投去維持手感，沒有續投拚無安打，可能是教練團擔心強度拉太快。

徐若熙 林智平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／沒發現是再見安打 林泓育誤認客場：隊友衝上來幹嘛？

中職／徐若熙7局無失分好投做白工 林泓育再見安逆轉勝

中職／徐若熙開賽20上20下個人新高 第92球錯過完全比賽

中職／鎛銳升一軍先牛棚 葉總：有機會安排先發

相關新聞

中職／徐若熙開賽20上20下個人新高 第92球錯過完全比賽

味全龍隊「龍之子」徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的台北大巨蛋面對樂天桃...

中職／徐若熙7局無失分好投做白工 林泓育再見安逆轉勝

味全龍隊打線今天僅靠2局上朱育賢的陽春砲得分，樂天桃猿隊被「龍之子」徐若熙壓制了7局，但到9局下2出局絕地反撲，靠著林智...

中職／悍將閃過洲際0勝仍寫1紀錄 鈴木駿輔7局好投、林澤彬首轟

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔7局無失分好投，加上林澤彬2安打、2打點，以2：1擊敗中信兄弟隊中止8連敗，在本季作客洲際的最...

中職／完全比賽敗給林智平「忍功」 徐若熙：薑還是老的辣

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋開賽投出20上20下，卻因1顆壞球沒引誘到林智平形成保送破功，最後7局好投因球隊...

中職／史上最年輕再見轟！林佳緯寫下新紀錄

統一獅隊今天打完前7局以1：3落後台鋼雄鷹隊，8局下先打回2分追平，9局下林佳緯更轟出一發兩分再見全壘打，幫助獅隊以5：...

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。