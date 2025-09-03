中職／完全比賽敗給林智平「忍功」 徐若熙：薑還是老的辣

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋開賽投出20上20下，卻因1顆壞球沒引誘到林智平形成保送破功，最後7局好投因球隊1：2敗給樂天桃猿隊無緣奪勝，徐若熙賽後說：「薑還是老的辣。」

徐若熙因被蟲咬導致蜂窩性組織炎，相隔16天才回到一軍先發，但今天一開打就接連解決打者，直到7局下2出局後，投出的第92球讓林智平選到保送才破功。

徐若熙表示，知道林智平的頭腦很好，因此一直運用速球、變化球跟他在周旋，「那球有投到位，感覺應該會出棒，但學長選得好，很可惜，薑還是老的辣。」

只不過，徐若熙沒想過要挑戰完全比賽，過程中隊友也沒有刻意遠離，還是跟平常一樣，「自己就是一直丟，投出保送時也沒有特別在意，只覺得沒揮棒很可惜。」

最終徐若熙以98球投完7局，沒有被敲出安打，投出8次三振只有1次保送，他表示，今天在配球上應該做得不錯，才有這樣的成果，「前面對上桃猿好幾次，有修正不同情況的配球。」

中間休息天數較長，徐若熙認為對身體疲勞恢復有幫助，但也擔心實戰感中會找不回來，期間只能靠牛棚練投去維持手感，沒有續投拚無安打，可能是教練團擔心強度拉太快。