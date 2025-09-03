中職／史上最年輕再見轟！林佳緯寫下新紀錄

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林佳緯轟出再見全壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯轟出再見全壘打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天打完前7局以1：3落後台鋼雄鷹隊，8局下先打回2分追平，9局下林佳緯更轟出一發兩分再見全壘打，幫助獅隊以5：3贏球外，也寫下中職最年輕再見轟的新紀錄。

雄鷹今天在4局上由張肇元的陽春砲打破鴨蛋，顏郁軒也在2出局後追加陽春全壘打；獅隊雖在5局下靠陳傑憲三壘安打追回1分，然而7局上王博玄的適時安打又讓雄鷹回到2分領先。

獅隊在7局下靠著陳鏞基、胡金龍兩位「老鬼」的兩支適時安打，成功扳平比數；9局下2出局、一壘有人時，林佳緯從雄鷹終結者林詩翔手中敲出右外野全壘打，讓比賽劃下句點。

這是林佳緯生涯生涯第2支再見安打、第一發再見轟，20歲235天的年紀，打破1993年7月4日前時報李聰富的20歲264天，成為史上最年輕再見轟打者。

統一獅隊林佳緯轟出再見全壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯轟出再見全壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯轟出再見全壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯轟出再見全壘打。圖／統一獅隊提供

