中職／史上最年輕再見轟！林佳緯寫下新紀錄

統一獅隊今天打完前7局以1：3落後台鋼雄鷹隊，8局下先打回2分追平，9局下林佳緯更轟出一發兩分再見全壘打，幫助獅隊以5：3贏球外，也寫下中職最年輕再見轟的新紀錄。

雄鷹今天在4局上由張肇元的陽春砲打破鴨蛋，顏郁軒也在2出局後追加陽春全壘打；獅隊雖在5局下靠陳傑憲三壘安打追回1分，然而7局上王博玄的適時安打又讓雄鷹回到2分領先。

獅隊在7局下靠著陳鏞基、胡金龍兩位「老鬼」的兩支適時安打，成功扳平比數；9局下2出局、一壘有人時，林佳緯從雄鷹終結者林詩翔手中敲出右外野全壘打，讓比賽劃下句點。