聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手鈴木駿輔。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔7局無失分好投，加上林澤彬2安打、2打點，以2：1擊敗中信兄弟隊中止8連敗，在本季作客洲際的最終戰拿下勝利，避免成為史上第一支單季在洲際0勝的球隊，不過勝率1成25仍寫下新低。

今天賽前悍將在洲際棒球場的戰績是0勝7敗，若再輸球將寫下洲際首見的單隊「單季零勝」紀錄，今天終於拿下勝利避免慘案。

只不過1成25的勝率仍低於2024年台鋼雄鷹的2成（2勝8敗），而今年統一獅隊目前洲際勝率也是2成（1勝4敗），還有3場未賽。

悍將今天先發投手鈴木駿輔以103球投完7局，被敲出3支安打沒有失分，另有7次三振刷新生涯新高，在本季第二次的一軍登板拿下勝投。

打線在3局上由林澤彬的適時安打先馳得點，8局上林澤彬更是從蔡齊哲手中敲出中職一軍生涯首轟，這一轟等了1782天。

富邦悍將隊林澤彬。圖／富邦悍將隊提供

相關新聞

中職／徐若熙開賽20上20下個人新高 第92球錯過完全比賽

味全龍隊「龍之子」徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的台北大巨蛋面對樂天桃...

中職／徐若熙7局無失分好投做白工 林泓育再見安逆轉勝

味全龍隊打線今天僅靠2局上朱育賢的陽春砲得分，樂天桃猿隊被「龍之子」徐若熙壓制了7局，但到9局下2出局絕地反撲，靠著林智...

中職／悍將閃過洲際0勝仍寫1紀錄 鈴木駿輔7局好投、林澤彬首轟

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔7局無失分好投，加上林澤彬2安打、2打點，以2：1擊敗中信兄弟隊中止8連敗，在本季作客洲際的最...

中職／完全比賽敗給林智平「忍功」 徐若熙：薑還是老的辣

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋開賽投出20上20下，卻因1顆壞球沒引誘到林智平形成保送破功，最後7局好投因球隊...

中職／史上最年輕再見轟！林佳緯寫下新紀錄

統一獅隊今天打完前7局以1：3落後台鋼雄鷹隊，8局下先打回2分追平，9局下林佳緯更轟出一發兩分再見全壘打，幫助獅隊以5：...

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分...

