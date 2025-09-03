中職／悍將閃過洲際0勝仍寫1紀錄 鈴木駿輔7局好投、林澤彬首轟

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔7局無失分好投，加上林澤彬2安打、2打點，以2：1擊敗中信兄弟隊中止8連敗，在本季作客洲際的最終戰拿下勝利，避免成為史上第一支單季在洲際0勝的球隊，不過勝率1成25仍寫下新低。

今天賽前悍將在洲際棒球場的戰績是0勝7敗，若再輸球將寫下洲際首見的單隊「單季零勝」紀錄，今天終於拿下勝利避免慘案。

只不過1成25的勝率仍低於2024年台鋼雄鷹的2成（2勝8敗），而今年統一獅隊目前洲際勝率也是2成（1勝4敗），還有3場未賽。

悍將今天先發投手鈴木駿輔以103球投完7局，被敲出3支安打沒有失分，另有7次三振刷新生涯新高，在本季第二次的一軍登板拿下勝投。