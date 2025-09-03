快訊

中職／沒發現是再見安打 林泓育誤認客場：隊友衝上來幹嘛？

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林泓育敲出再見安打，但自己沒發現還停在壘包上。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天靠著林泓育的再見安打，以2：1逆轉擊敗味全龍隊，敲出再見安打的本人還一度狀況外，看到隊友蜂擁而至想說：「他們跑出來幹嘛？」

猿隊今天前7局被徐若熙完全壓制，僅靠林智平保送上壘，不過9局下面對龍隊終結者陳冠偉，2出局後靠林立、陳晨威保送上壘，林智平敲安追平比數，林泓育再補上結束比賽的重要安打。

然而看到隊友衝上場感到疑惑，林泓育不是忘記比分，而是忘記今天自己球隊在大巨蛋是主場，他賽後訪問時自曝這段心境轉折，「我自己弄錯！以為我們是客場，我們在這裡客場比較多，上壘之後還想說要再多得幾分，還踩在壘包上，回頭一看他們衝上來。」

談到前7局無法從徐若熙手中敲出安打，林泓育稱讚今天他的控球「精緻、完美」，能夠很快就取得好球數領先，逼迫打者出棒，即使今天一度處於落後，但只要有人上壘就有機會，自己上場就是專注在投打對決，「之前對若熙打不好」。

猿隊今天全員改走「長襪」造型，不僅球員，教練、工作人員都是，是林泓育與隊長林立討論的結果，「這幾天有說一下，教練他們是自發去做，滿感動的，互相去影響。」

林泓育 樂天桃猿

