中職／徐若熙7局無失分好投做白工 林泓育再見安逆轉勝

味全龍隊打線今天僅靠2局上朱育賢的陽春砲得分，樂天桃猿隊被「龍之子」徐若熙壓制了7局，但到9局下2出局絕地反撲，靠著林智平追平安、林泓育再見安以2：1逆轉勝。

徐若熙今天開賽連續解決20人次，直到7局下2出局，對林智平投到2好3壞後，一顆引誘球林智平收住球棒，判定四壞保送上壘，明白自己在挑戰什麼紀錄的徐若熙也忍不住拍打手套表達可惜、露出大大笑容。

徐若熙投出的第92球出現保送導致完全比賽破功，7局投完已用了98球因而退場，留下無安打、無失分、8次三振、1次四壞保送的成績，防禦率下降到1.78。

徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的大巨蛋展現壓制力，生涯在大巨蛋累積64.2局飆出68K，失5分2分責失，防禦率0.28。

徐若熙退場後，林凱威雖被敲出第1支安打但1局無失分，陳冠偉9局登板先被成晉代打敲安，接著林政華觸擊點成小飛球，三壘手劉基鴻趨前接殺但沒能完成雙殺，然而成晉盜壘失敗抓到2出局。

然而此時猿隊延續攻勢，林立、陳晨威都保送上壘，林智平適時安打扳平比數，林泓育再敲出關鍵的再見安打，贏下比賽。