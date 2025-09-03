快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林泓育敲出再見安打。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林泓育敲出再見安打。圖／樂天桃猿隊提供

味全龍隊打線今天僅靠2局上朱育賢的陽春砲得分，樂天桃猿隊被「龍之子」徐若熙壓制了7局，但到9局下2出局絕地反撲，靠著林智平追平安、林泓育再見安以2：1逆轉勝。

徐若熙今天開賽連續解決20人次，直到7局下2出局，對林智平投到2好3壞後，一顆引誘球林智平收住球棒，判定四壞保送上壘，明白自己在挑戰什麼紀錄的徐若熙也忍不住拍打手套表達可惜、露出大大笑容。

徐若熙投出的第92球出現保送導致完全比賽破功，7局投完已用了98球因而退場，留下無安打、無失分、8次三振、1次四壞保送的成績，防禦率下降到1.78。

徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的大巨蛋展現壓制力，生涯在大巨蛋累積64.2局飆出68K，失5分2分責失，防禦率0.28。

徐若熙退場後，林凱威雖被敲出第1支安打但1局無失分，陳冠偉9局登板先被成晉代打敲安，接著林政華觸擊點成小飛球，三壘手劉基鴻趨前接殺但沒能完成雙殺，然而成晉盜壘失敗抓到2出局。

然而此時猿隊延續攻勢，林立、陳晨威都保送上壘，林智平適時安打扳平比數，林泓育再敲出關鍵的再見安打，贏下比賽。

徐若熙 林智平

相關新聞

中職／徐若熙開賽20上20下個人新高 第92球錯過完全比賽

味全龍隊「龍之子」徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的台北大巨蛋面對樂天桃...

中職／徐若熙7局無失分好投做白工 林泓育再見安逆轉勝

味全龍隊打線今天僅靠2局上朱育賢的陽春砲得分，樂天桃猿隊被「龍之子」徐若熙壓制了7局，但到9局下2出局絕地反撲，靠著林智...

中職／悍將閃過洲際0勝仍寫1紀錄 鈴木駿輔7局好投、林澤彬首轟

富邦悍將隊今天靠著鈴木駿輔7局無失分好投，加上林澤彬2安打、2打點，以2：1擊敗中信兄弟隊中止8連敗，在本季作客洲際的最...

中職／完全比賽敗給林智平「忍功」 徐若熙：薑還是老的辣

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋開賽投出20上20下，卻因1顆壞球沒引誘到林智平形成保送破功，最後7局好投因球隊...

中職／史上最年輕再見轟！林佳緯寫下新紀錄

統一獅隊今天打完前7局以1：3落後台鋼雄鷹隊，8局下先打回2分追平，9局下林佳緯更轟出一發兩分再見全壘打，幫助獅隊以5：...

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分...

