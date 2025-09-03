中職／徐若熙開賽20上20下個人新高 第92球錯過完全比賽

味全龍隊「龍之子」徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的台北大巨蛋面對樂天桃猿隊開賽投出20上20下，直到1次保送挑戰完全比賽破功，他自己也露出笑容。

徐若熙投完前5局都沒讓人上壘，寫下個人開賽連續解決打者的最高紀錄，原紀錄為開賽連解決13人次；第6局續投又是三上三下，猿隊打者兩輪都還無法上壘，不過此時用球數來到77球，成為能否挑戰完全比賽的最大課題。

7局上先三振林立、又讓陳晨威敲出飛球出局，徐若熙卻對林智平投到2好3壞後，投出的第92球是一顆引誘球，林智平收住球棒，判定四壞保送上壘，明白自己在挑戰什麼紀錄的徐若熙也忍不住拍打手套表達可惜、露出大大笑容。

徐若熙7局投完已用了98球，龍隊也沒讓他續投，此戰留下無安打、無失分、8次三振、1次四壞保送的成績，防禦率下降到1.78。

中職史上僅出現過一次完全比賽，由統一獅隊洋投瑞安在2018年10月7日寫下，當時苦主是中信兄弟；無安打比賽出現過10次，龍隊隊史前一人是1991年7月19日的陽介仁，也是史上第一人。