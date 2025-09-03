快訊

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 這日降雨範圍再擴大

影／砸錢租場地找臨演！竹聯幫組詐團拍片「投資說明會」 騙走1億2千萬

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

中職／徐若熙開賽20上20下個人新高 第92球錯過完全比賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙在台北大巨蛋登板。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手徐若熙在台北大巨蛋登板。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的台北大巨蛋面對樂天桃猿隊開賽投出20上20下，直到1次保送挑戰完全比賽破功，他自己也露出笑容。

徐若熙投完前5局都沒讓人上壘，寫下個人開賽連續解決打者的最高紀錄，原紀錄為開賽連解決13人次；第6局續投又是三上三下，猿隊打者兩輪都還無法上壘，不過此時用球數來到77球，成為能否挑戰完全比賽的最大課題。

7局上先三振林立、又讓陳晨威敲出飛球出局，徐若熙卻對林智平投到2好3壞後，投出的第92球是一顆引誘球，林智平收住球棒，判定四壞保送上壘，明白自己在挑戰什麼紀錄的徐若熙也忍不住拍打手套表達可惜、露出大大笑容。

徐若熙7局投完已用了98球，龍隊也沒讓他續投，此戰留下無安打、無失分、8次三振、1次四壞保送的成績，防禦率下降到1.78。

中職史上僅出現過一次完全比賽，由統一獅隊洋投瑞安在2018年10月7日寫下，當時苦主是中信兄弟；無安打比賽出現過10次，龍隊隊史前一人是1991年7月19日的陽介仁，也是史上第一人。

徐若熙 林智平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／鎛銳升一軍先牛棚 葉總：有機會安排先發

中職／徐若熙3日回一軍先發每局觀察狀況 曹祐齊下二軍

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

相關新聞

中職／徐若熙開賽20上20下個人新高 第92球錯過完全比賽

味全龍隊「龍之子」徐若熙在8月23日因蟲咬造成蜂窩性組織炎下二軍，傷勢痊癒後在今天重返一軍，在熟悉的台北大巨蛋面對樂天桃...

中職／悍將洲際一勝難求！今晚再輸將創史上首見不名譽紀錄

富邦悍將隊昨天以0：2不敵中信兄弟隊，本季在洲際球場0勝7敗，今天如果再輸球，將成為史上首支在洲際球場例行賽一整季0勝的球隊。 2010年中職開始在洲際球場比賽，至今從未有球隊單季0勝，今天是悍

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分...

中職／曾聖安大膽秀美技 郭天信鼓勵嘗試：後面有我

味全龍隊昨天與樂天桃猿隊之戰，菜鳥右外野手曾聖安展現飛撲美技，中外野的學長郭天信在後面振臂叫好，不僅誇獎學弟「越來越像我...

中職／臉很穩是什麼？李凱威聽天哥評語 連兩季「3割男」放目標

味全龍隊「天威連線」默契有多好？李凱威透露兩人連打擊時的暗號都能用眼神溝通，而被問到龍隊上一個連兩季3成打擊率的打者，李...

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，有不少家鄉英雄入選日本隊，包含王牌左投末吉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。