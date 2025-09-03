中職／曾聖安大膽秀美技 郭天信鼓勵嘗試：後面有我
味全龍隊昨天與樂天桃猿隊之戰，菜鳥右外野手曾聖安展現飛撲美技，中外野的學長郭天信在後面振臂叫好，不僅誇獎學弟「越來越像我了」，還鼓勵他盡情表現，「後面有我」。
郭天信振臂的畫面受到球迷熱烈討論，賽後還誇獎曾聖安「天花板還很高」，曾聖安表示，平時自己很少從郭天信口中聽到稱讚，但昨天竟然說自己很像他，還說「有機會就大膽去試，我會在後面幫你補位」。
回想當下的判斷，曾聖安表示自己有先預想過球過來要怎麼處理，而那球打得比較平，不撲可能就會漏接，乾脆嘗試看看，「能幫隊友守下來，我也很開心。」
雖然外界將這個飛撲美技跟郭天信8月24日在新莊球場的「海豚撲」相比，不過曾聖安認為差距還很大，「那球太難了！我從旁邊看，他整個人是飛起來的。」自己也將比肩「天網」設為目標。
自己作為新人，曾聖安在學長們鼓勵下勇於嘗試各種極限，「這次接到，下次就知道可以，培養肌肉記憶。」而守備上的技巧，也常常從郭天信身上學習，像是壘上有人時該怎麼面對，「他都會跟我說」。
曾聖安昨天達成本季第10盜，以19歲之齡成為中職史上第一位未滿20歲單季10盜的球員，曾聖安表示，自己多半是跟著暗號行動，盜壘的時機掌握上滿重要的，也會學習郭天信的跑壘積極度，但自己沒有去設定10盜這類的目標，只是聽到紀錄也開心，「讓我更有動力嘗試」。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言