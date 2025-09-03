中職／臉很穩是什麼？李凱威聽天哥評語 連兩季「3割男」放目標

味全龍隊「天威連線」默契有多好？李凱威透露兩人連打擊時的暗號都能用眼神溝通，而被問到龍隊上一個連兩季3成打擊率的打者，李凱威也秒答「郭天信」。

李凱威先一步完成連5季百安，昨天郭天信獲選單場MVP受訪時稱讚這位長年隊友，表現一直很穩定，「包含臉也是長得很穩。」

李凱威今天聽到後無奈笑說：「這是什麼形容？」他認為能夠連續保持穩定的表現，首先是能夠維持好自己的身體狀態，加上總教練葉君璋也給予很多機會才做得到。

從大學時期就是隊友，郭天信、李凱威在龍隊復出後常常扛起棒次中連續兩棒的任務，李凱威認為，兩人棒次串連上，有人上壘就知道另一個人會做什麼戰術，「教練有給我們空間，例如想要偷點之類的，不用暗號就知道，我們平常都會聊，有時看到他的眼神就知道，好像要做什麼。」

今天賽前李凱威打擊率剛好3成整，好手感維持到球季後將締造連兩季打擊率3成，李凱威不諱言，自己每一年都將3成打擊率設為目標，「我全壘打又打不出來，也沒有長打，就是靠上壘、打擊率。」

今年若達成3成打擊率，將追平郭天信在2021、2022年的成績，李凱威也知道，「只有他，我們剛上來的時候，就連兩年辦到過。」