中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝（右）與台北市東園國小球員互動。圖／台北市衛生局提供
味全龍隊林智勝（右）與台北市東園國小球員互動。圖／台北市衛生局提供

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分別邀請東園國小、福林國小少棒隊到場，還有原住民小球員觀賽，並邀請台北市原住民族合唱團獻唱。

林智勝希望藉由這個告別舞台，把愛棒球的力量，傳遞給下一個世代，9月5日賽前開球儀式，由今年代表U12的台北市福林國小球員們一同參與。

9月7日賽前台北市東園國小的小將們將在全場觀眾見證下，將世界少棒錦標賽冠軍獎牌及旗幟獻獎予台北市政府，並與味全龍交換紀念球，象徵從大師兄到新生代，棒球精神的接力與傳承，讓這場賽事更添歷史意義。

為了實踐「讓孩子看見夢想」的理念，味全龍球團協同頂新和德文教基金會接棒未來計畫，特別邀請原棒協、原住民小球員與少棒小將進場觀賽，讓他們在全台最盛大的棒球舞台，親身體驗職棒的熱情與氛圍。

味全龍球團表示：「林智勝不僅是中華職棒的傳奇，更是許多孩子心中的榜樣。他最大的願望，就是能在引退賽邀請更多小朋友一同參與，讓他們在這裡留下夢想的記憶。」

本次系列賽也結合台北屬地及原民風情，9月7日賽後特別邀請台北市原住民族合唱團，在現場以原民音樂獻唱，將深情悠揚的歌聲，送給一路堅持的林智勝，並祝福他的人生下一篇章。這段演出，不僅是音樂的祝福，更是文化的傳承。

棒球 林智勝 味全龍

相關新聞

中職／悍將洲際一勝難求！今晚再輸將創史上首見不名譽紀錄

富邦悍將隊昨天以0：2不敵中信兄弟隊，本季在洲際球場0勝7敗，今天如果再輸球，將成為史上首支在洲際球場例行賽一整季0勝的球隊。 2010年中職開始在洲際球場比賽，至今從未有球隊單季0勝，今天是悍

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分...

中職／鎛銳升一軍先牛棚 葉總：有機會安排先發

味全龍隊今天決定拉上新洋投鎛銳，為空出空間將艾璞樂下放二軍，晚上對樂天桃猿隊就有可能中繼出賽，接在先發投手徐若熙後面登板...

請東園少棒冠軍吃牛排 蔣萬安曝下一場慶祝方式周日登場

台北市萬華區東園國小少棒隊在2025威廉波特世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍，為台灣棒球再寫輝煌歷史。台北市長蔣萬安今在臉書發...

影／「都你們在帥！」蔣萬安兌現請吃牛排 東園少棒還要風光大遊行

北市萬華區東園國小少棒隊勇奪2025威廉波特世界少棒錦標賽世界冠軍，台北市長蔣萬安也兌現承諾請吃大餐，笑說他只是來帥一下...

中職／郭天信3安1打點MVP 替曾聖安開心但自信美技不輸

中職味全龍隊郭天信今天3安1打點，助隊以5比2擊敗樂天桃猿、獲選單場MVP；看外野手曾聖安守備美技，郭天信開心振臂，但被...

