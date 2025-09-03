中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分別邀請東園國小、福林國小少棒隊到場，還有原住民小球員觀賽，並邀請台北市原住民族合唱團獻唱。

林智勝希望藉由這個告別舞台，把愛棒球的力量，傳遞給下一個世代，9月5日賽前開球儀式，由今年代表U12的台北市福林國小球員們一同參與。

9月7日賽前台北市東園國小的小將們將在全場觀眾見證下，將世界少棒錦標賽冠軍獎牌及旗幟獻獎予台北市政府，並與味全龍交換紀念球，象徵從大師兄到新生代，棒球精神的接力與傳承，讓這場賽事更添歷史意義。

為了實踐「讓孩子看見夢想」的理念，味全龍球團協同頂新和德文教基金會接棒未來計畫，特別邀請原棒協、原住民小球員與少棒小將進場觀賽，讓他們在全台最盛大的棒球舞台，親身體驗職棒的熱情與氛圍。

味全龍球團表示：「林智勝不僅是中華職棒的傳奇，更是許多孩子心中的榜樣。他最大的願望，就是能在引退賽邀請更多小朋友一同參與，讓他們在這裡留下夢想的記憶。」

本次系列賽也結合台北屬地及原民風情，9月7日賽後特別邀請台北市原住民族合唱團，在現場以原民音樂獻唱，將深情悠揚的歌聲，送給一路堅持的林智勝，並祝福他的人生下一篇章。這段演出，不僅是音樂的祝福，更是文化的傳承。