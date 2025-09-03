U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，有不少家鄉英雄入選日本隊，包含王牌左投末吉良丞，2日的熱身賽就吸引近1.8萬人進場。

文章目錄 預賽賽程比分表

預賽戰績表

中華隊20人名單

這次U18世界盃共有12隊參與，預賽進行單循環賽並分為兩組，A組有日本、韓國、古巴、波多黎各、義大利與南非；中華隊則與澳洲、中國、巴拿馬、德國以及美國一同分在B組。分組前三名晉級超級循環賽，後三名打排名賽，帶入預賽成績與另一組進行交叉循環賽。

超級循環賽前兩名球隊晉級冠軍戰，三、四名球隊則要打季軍戰，決賽將在9月14日進行。

這次中華隊最終20人名單中有7名準職棒好手，富邦悍將雙捕張育豪、江庭毅入列，另外還有陳世展、鍾亦恩、王奕翔、吳承皓、蔡琞傑都是今年中職選秀獲選球員。

值得注意的是僅帶7名投手，其中鍾亦恩、陳世展、王奕翔皆為樂天桃猿今年選秀會選手，分別是第1、第3、第5輪指名。野手群分內野6人、外野4人，其中內野的張乙安、外野的林珺希都有投打二刀流能力，是今年中華隊投手占比較少的原因。

中華隊預賽賽程

9/5 17:30 中國vs.中華台北

9/6 17:30 中華台北vs.美國

9/7 17:30 巴拿馬vs.中華台北

9/8 13:30 澳洲vs.中華台北

9/9 17:30 中華台北vs.德國

直播資訊

電視直播：緯來電視網、東森電視網

MOD直播：愛爾達體育台

網路直播：中華電信Hami Video、ELTA TV、公視+

預賽賽程比分表

預賽戰績表

中華隊20人名單