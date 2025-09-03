U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表
2025年U18世界盃將在9月5日於日本沖繩開打，這是日本睽違10年後再次舉辦U18世界盃，也是首次在沖繩開打，剛好趕上日前沖繩尚學奪得夏季甲子園首冠的熱潮，有不少家鄉英雄入選日本隊，包含王牌左投末吉良丞，2日的熱身賽就吸引近1.8萬人進場。
這次U18世界盃共有12隊參與，預賽進行單循環賽並分為兩組，A組有日本、韓國、古巴、波多黎各、義大利與南非；中華隊則與澳洲、中國、巴拿馬、德國以及美國一同分在B組。分組前三名晉級超級循環賽，後三名打排名賽，帶入預賽成績與另一組進行交叉循環賽。
超級循環賽前兩名球隊晉級冠軍戰，三、四名球隊則要打季軍戰，決賽將在9月14日進行。
這次中華隊最終20人名單中有7名準職棒好手，富邦悍將雙捕張育豪、江庭毅入列，另外還有陳世展、鍾亦恩、王奕翔、吳承皓、蔡琞傑都是今年中職選秀獲選球員。
值得注意的是僅帶7名投手，其中鍾亦恩、陳世展、王奕翔皆為樂天桃猿今年選秀會選手，分別是第1、第3、第5輪指名。野手群分內野6人、外野4人，其中內野的張乙安、外野的林珺希都有投打二刀流能力，是今年中華隊投手占比較少的原因。
中華隊預賽賽程
9/5 17:30 中國vs.中華台北
9/6 17:30 中華台北vs.美國
9/7 17:30 巴拿馬vs.中華台北
9/8 13:30 澳洲vs.中華台北
9/9 17:30 中華台北vs.德國
直播資訊
電視直播：緯來電視網、東森電視網
MOD直播：愛爾達體育台
網路直播：中華電信Hami Video、ELTA TV、公視+
預賽賽程比分表
預賽戰績表
中華隊20人名單
投手7人：劉任右（桃園平鎮）、何樺（桃園平鎮）、賴謙凡（桃園大溪）、陳世展（東大體中）、鍾亦恩（台中西苑）、王奕翔（台中西苑）、蘇嵐鴻（高雄三民）
捕手3人：張育豪（高雄普門）、江庭毅（桃園平鎮）、游能茗（台中西苑）
內野手6人：張乙安（新北穀保）、許書誠（高雄高苑）、吳承皓（台中西苑）、李楷棋（興大附農）、曾聖恩（新北穀保）、阮宥瑋（興大附農）
外野手4人：帕蘇拉‧塔基斯利尼安（新北穀保）、林珺希（桃園大溪）、蔡琞傑（新北穀保）、楊才鋒（興大附農)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言