聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將洲際一勝難求！今晚再輸將創史上首見不名譽紀錄
富邦悍將隊昨天以0：2不敵中信兄弟隊，本季在洲際球場0勝7敗，今天如果再輸球，將成為史上首支在洲際球場例行賽一整季0勝的球隊。
2010年中職開始在洲際球場比賽，至今從未有球隊單季0勝，今天是悍將本季例行賽在洲際的最後一場，如果輸球將創下單季0勝的不名譽紀錄。
2022年悍將曾在味全龍隊天母球場0勝1和7敗。今年悍將在統一獅隊台南球場0勝3敗，由於颱風重創台南球場，因此悍將本季在台南也確定0勝坐收。
悍將2017年曾經9連敗，2022年11連敗，悍將近期已苦吞8連敗，要避免隊史第3次9連敗。聯盟最長紀錄是2006年兄弟象隊的13連敗。
悍將今天先發投手是日籍鈴木駿輔，他上一戰對台鋼雄鷹隊，繳出6局失1分的優質先發，但吞下敗投。兄弟則推出洋投李博登先發，他最近6場都繳出優質先發，總共主投39局只失8分，防禦率1.85。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言