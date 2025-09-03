中職／悍將洲際一勝難求！今晚再輸將創史上首見不名譽紀錄

富邦悍將隊昨天以0：2不敵中信兄弟隊，本季在洲際球場0勝7敗，今天如果再輸球，將成為史上首支在洲際球場例行賽一整季0勝的球隊。

2010年中職開始在洲際球場比賽，至今從未有球隊單季0勝，今天是悍將本季例行賽在洲際的最後一場，如果輸球將創下單季0勝的不名譽紀錄。

2022年悍將曾在味全龍隊天母球場0勝1和7敗。今年悍將在統一獅隊台南球場0勝3敗，由於颱風重創台南球場，因此悍將本季在台南也確定0勝坐收。

悍將2017年曾經9連敗，2022年11連敗，悍將近期已苦吞8連敗，要避免隊史第3次9連敗。聯盟最長紀錄是2006年兄弟象隊的13連敗。

悍將今天先發投手是日籍鈴木駿輔，他上一戰對台鋼雄鷹隊，繳出6局失1分的優質先發，但吞下敗投。兄弟則推出洋投李博登先發，他最近6場都繳出優質先發，總共主投39局只失8分，防禦率1.85。