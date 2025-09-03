請東園少棒冠軍吃牛排 蔣萬安曝下一場慶祝方式周日登場

台北市萬華區東園國小少棒隊在2025威廉波特世界少棒錦標賽勇奪世界冠軍，為台灣棒球再寫輝煌歷史。台北市長蔣萬安今在臉書發文指出，幾個月前和東園少棒的孩子們約好，凱旋歸國後市長一定請吃大餐，當然要說到做到。

8月30日球員們帶著榮耀錦旗凱旋返國，台北市副市長林奕華率領市府團隊親赴桃園機場迎接，蔣萬安市長隨後也於9月1日兌現承諾，特別安排慶功餐會，慰勞所有小球員及辛苦的教練團，並感謝教練長年悉心栽培與家長給予的支持，讓孩子可以無後顧之憂、專注於賽事。

另外，為選手提供更多支持，市府更宣布加碼提供「棒球訓練獎勵大禮包」，期盼能持續孕育更多棒球人才。球隊賽事中表現出高度團隊合作精神，讓台北市在國際賽場綻放光芒。小將們賽後向市長許願要吃「和牛」和「海鮮」，蔣萬安信守承諾，特別選在美福牛排館準備豐盛「冠軍大餐」，藉此慰勞球員們的努力與成就。

蔣萬安今在臉書指出，東園少棒不負眾望，睽違29年在美國威廉波特少棒賽勇奪世界冠軍「我當然也要說到做到」孩子們朝思暮想的冠軍大餐健康又豐盛，有頂級牛排、海鮮、和牛漢堡以及吃到飽自助餐，慰勞他們遠征國際賽場的辛苦，享受榮耀、補充能量，未來更有戰力在球場上持續發光發熱。

蔣萬安也說，這個星期天下午，東園小將們還會現身台北街頭，搭乘雙層觀光巴士凱旋遊行，歡迎市民朋友一起為台灣之光、台北的驕傲喝采。