影／「都你們在帥！」蔣萬安兌現請吃牛排 東園少棒還要風光大遊行

北市萬華區東園國小少棒隊勇奪2025威廉波特世界少棒錦標賽世界冠軍，台北市長蔣萬安也兌現承諾請吃大餐，笑說他只是來帥一下，小選手開心享用，教練吃一口才感受到「這是冠軍的滋味」，蔣也宣布周日將有全市大遊行。

東園少棒8月30日載譽歸國，蔣萬安9月1日兌現「回國一起吃大餐慶功」的承諾，特別在美福牛排館安排慶功餐會，慰勞小球員及教練團，現場背板寫著「致敬威廉波特世界少棒賽『冠軍』」、「都你們在帥！」

蔣萬安致詞笑說，「今天的主角是你們，我只是來帥一下而已。」特別提及先發投手林晉擇，解決13個對手打者且4.1局完全比賽、關鍵時刻的三壘安打，持續領先到最後7比0完封美國，謝謝所有選手為台灣爭光，讓世界看到台灣。也謝謝總教練賴敏男帶領，陪著孩子一路集訓、過關斬將。

蔣提到，少棒隊出發時有許願，他承諾拿到冠軍，「萬安叔叔一定請你們吃大餐。」後來視訊問想吃什麼，他聽到和牛、牛排、海鮮的聲音，「我說到做到，所以今天請大家吃大餐。」

小球員興奮地大快朵頤，感謝市長叔叔的熱情款待，蔣萬安也時不時與孩子們聊天互動。教練團也難掩喜悅，教練駱政宇分享，大家都說他們是「冠軍球隊」，他一直沒辦法深刻感覺到，一直到蔣市長邀請吃冠軍牛排，「我剛吃第一口，才發現這是冠軍的滋味。」

賴敏男憶及，第一次看到蔣萬安是在南港中信園區看WBC世界棒球經典賽直播，也是第一次搭他的肩，再來是大巨蛋，當時蔣市長很用心向他了解比賽狀況，直呼蔣非常重視北市棒球，大讚是「棒球市長」。

蔣萬安宣布，9月7日舉辦「東園少棒2025威廉波特世界冠軍凱旋遊行活動」，邀請市民共襄盛舉全市大遊行，以熱烈掌聲迎接屬於台北的榮耀與驕傲。

本報去年11月報導東園少棒交通車募款困境，蔣萬安看到報導後，聯絡民間友人關渡宮、龍山寺、慈惠堂愛心捐贈，他也公布喜訊，17日一輛總價值超過400萬元的全新交通車將正式交車。

不僅送上交通車禮物，蔣提及東園國小少棒隊是世界冠軍，未來將有青年公園棒球場優先使用權；體育局每年補助30萬元基站經費。另外，賴總教練每次碰面都跟他說需要專任教練，蔣也承諾給東園國小專任運動教練的名額，「我說到做到。」

蔣宣布注入498萬元「訓練獎勵大禮包」，教育局提供選手與教練獎勵金、培訓及訓練資源，加設「棒球菁英留才獎學金」；北市府也準備「冠軍專屬悠遊卡」，讓球員與教練免費搭乘捷運1年，並送上北捷、貓纜、兒童新樂園一日票券及台北小巨蛋滑冰券等心意。