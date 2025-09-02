快訊

蕾拉無預警宣布離婚！和湯宇「和平結束婚姻」

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

中職／郭天信3安1打點MVP 替曾聖安開心但自信美技不輸

中央社／ 台北2日電
中華職棒例行賽2日在台北大巨蛋由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，龍隊郭天信（左）、曾聖安（中）火力串聯，助隊終場以5比2獲勝。中央社
中華職棒例行賽2日在台北大巨蛋由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，龍隊郭天信（左）、曾聖安（中）火力串聯，助隊終場以5比2獲勝。中央社

中職味全龍隊郭天信今天3安1打點，助隊以5比2擊敗樂天桃猿、獲選單場MVP；看外野手曾聖安守備美技，郭天信開心振臂，但被問起跟8月底自己的美技相比，郭天信仍展現自信。

龍隊外野手郭天信今天作客台北大巨蛋與樂天桃猿隊交手，單場3安貢獻1分打點，獲選MVP；談起近期打擊手感，他表示，沒有太大的落差，有段時間數據上看起來不好，其實只是運氣不太好，打出去的球都會找手套，笑說：「可能沒有做好事」。

對於棒次的安排，郭天信表示，以前可能覺得棒次會有影響，但現在心態有調整，打哪個棒次都沒有差別，做好該做的工作。

同為外野手的學弟曾聖安今天也是攻守有表現，7局下右外野有飛撲美技守備，郭天信替他開心，並稱讚曾聖安能力很好，天花板很高，也會提醒曾聖安要把守備和打擊分開看，打擊無法掌握、但是守備可以。

郭天信8月24日與富邦悍將交手，在中外野防區也有超美技接殺，被問起和今天曾聖安相比，他笑說：「差這麼多」，也提到有機會表現自己的時候，就看能不能把握住機會，隊友間都會彼此鼓勵、討論，能更好的解讀比賽更重要。

被問起今年的守備表現，郭天信表示，失誤更少當然更好，今年目前為止的2次失誤都在台北大巨蛋，都是可以避免的失誤卻發生，這是最不能接受的事情，代表還有很多進步的空間。

郭天信 曾聖安 樂天桃猿

延伸閱讀

圖輯／中職 艾璞樂優質先發 味全龍逆轉擊敗樂天桃猿

中職／龍隊力擒桃猿曾聖安打跑守都有功 艾璞樂相隔51天奪勝

圖輯／中職魔神樂對決艾璞樂 5局結束樂天2：1領先味全

中職／曾聖安敲第500支再見安打 談心態更成長

相關新聞

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

揮別地獄8月，富邦悍將隊進入9月後的第一場比賽還是以輸球收場，今天以0：2不敵中信兄弟隊，8連敗改寫本季聯盟最長連敗紀錄...

中職／龍隊力擒桃猿曾聖安打跑守都有功 艾璞樂相隔51天奪勝

味全龍隊洋投艾璞樂今天繳出6局失2分優質先發，隊友在6局上逆轉戰局，終場以5：2擊敗樂天桃猿隊，他拿下本季第5勝，更是相...

中職／桃猿9329人進場再度沒破萬 「攻蛋」8場尚未滿10萬人

樂天桃猿隊再度前進台北大巨蛋擔任主場球隊，今天迎戰味全龍隊，在平日票房開出9329人，為今年大巨蛋第4場不到萬人的比賽，...

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

郭嚴文與林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝...

中職／郭天信3安1打點MVP 替曾聖安開心但自信美技不輸

中職味全龍隊郭天信今天3安1打點，助隊以5比2擊敗樂天桃猿、獲選單場MVP；看外野手曾聖安守備美技，郭天信開心振臂，但被...

中職／韋宏亮中繼1.2局無失分 奪二軍生涯首勝

中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮今天二軍中繼登板，投1.2局無失分，最快球速149公里，雄鷹隊終場以3比2擊敗中信兄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。