中職／郭天信3安1打點MVP 替曾聖安開心但自信美技不輸

中職味全龍隊郭天信今天3安1打點，助隊以5比2擊敗樂天桃猿、獲選單場MVP；看外野手曾聖安守備美技，郭天信開心振臂，但被問起跟8月底自己的美技相比，郭天信仍展現自信。

龍隊外野手郭天信今天作客台北大巨蛋與樂天桃猿隊交手，單場3安貢獻1分打點，獲選MVP；談起近期打擊手感，他表示，沒有太大的落差，有段時間數據上看起來不好，其實只是運氣不太好，打出去的球都會找手套，笑說：「可能沒有做好事」。

對於棒次的安排，郭天信表示，以前可能覺得棒次會有影響，但現在心態有調整，打哪個棒次都沒有差別，做好該做的工作。

同為外野手的學弟曾聖安今天也是攻守有表現，7局下右外野有飛撲美技守備，郭天信替他開心，並稱讚曾聖安能力很好，天花板很高，也會提醒曾聖安要把守備和打擊分開看，打擊無法掌握、但是守備可以。

郭天信8月24日與富邦悍將交手，在中外野防區也有超美技接殺，被問起和今天曾聖安相比，他笑說：「差這麼多」，也提到有機會表現自己的時候，就看能不能把握住機會，隊友間都會彼此鼓勵、討論，能更好的解讀比賽更重要。

被問起今年的守備表現，郭天信表示，失誤更少當然更好，今年目前為止的2次失誤都在台北大巨蛋，都是可以避免的失誤卻發生，這是最不能接受的事情，代表還有很多進步的空間。