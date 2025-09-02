快訊

蕾拉無預警宣布離婚！和湯宇「和平結束婚姻」

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

圖輯／中職 艾璞樂優質先發 味全龍逆轉擊敗樂天桃猿

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
味全龍隊先發投艾璞樂主投6局失2分奪下勝投。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投艾璞樂主投6局失2分奪下勝投。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋主場出戰來訪的味全龍隊，樂天桃猿派出魔神樂先發對上味全龍隊的艾璞樂，樂天桃猿隊先發投手魔神樂主投6局失3分吞敗，味全龍隊先發投艾璞樂主投6局失2分奪下勝投，終場結束味全龍隊以5：2擊敗樂天桃猿隊。

1局上味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出內野滾地球送回三壘跑者郭天信；1局下樂天桃猿隊張閔勛擊出1分打點二壘安打；2局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打；6局上味全龍隊李凱威擊出1分打點安打追平，陳子豪擊出1分打點安打超前比數；7局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，吉力吉撈．鞏冠擊出內野滾地球送回三壘跑者郭天信。

今明兩天中職裁判穿著迷彩服裝向93軍人節致敬。記者季相儒／攝影
今明兩天中職裁判穿著迷彩服裝向93軍人節致敬。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊李凱威擊出1分打點安打追平。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊李凱威擊出1分打點安打追平。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊陳子豪擊出1分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
6局上味全龍隊陳子豪擊出1分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
味全龍隊郭天信獲選為單場MVP。記者季相儒／攝影
味全龍隊郭天信獲選為單場MVP。記者季相儒／攝影
終場結束味全龍隊以5：2擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影
終場結束味全龍隊以5：2擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影
7局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
7局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影

味全龍 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／龍隊力擒桃猿曾聖安打跑守都有功 艾璞樂相隔51天奪勝

圖輯／中職魔神樂對決艾璞樂 5局結束樂天2：1領先味全

中職／跟王建民說「我還有油」 林暉盛投滿5局奪勝眼眶泛淚

中職／曹祐齊好投助龍勝 郭天信美技讓人想起林哲瑄

相關新聞

中職／慘上加慘…悍將9月繼續輸 8連敗改寫本季最長紀錄

揮別地獄8月，富邦悍將隊進入9月後的第一場比賽還是以輸球收場，今天以0：2不敵中信兄弟隊，8連敗改寫本季聯盟最長連敗紀錄...

中職／龍隊力擒桃猿曾聖安打跑守都有功 艾璞樂相隔51天奪勝

味全龍隊洋投艾璞樂今天繳出6局失2分優質先發，隊友在6局上逆轉戰局，終場以5：2擊敗樂天桃猿隊，他拿下本季第5勝，更是相...

中職／桃猿9329人進場再度沒破萬 「攻蛋」8場尚未滿10萬人

樂天桃猿隊再度前進台北大巨蛋擔任主場球隊，今天迎戰味全龍隊，在平日票房開出9329人，為今年大巨蛋第4場不到萬人的比賽，...

中職／林智勝小舉動逾10年難忘 郭嚴文：在巨人肩上看更遠

郭嚴文與林智勝從2008年國家隊相識，在職棒成隊友，林智勝一個小舉動傳來的照片，給郭嚴文無形鼓勵，留存超過10年，林智勝...

中職／郭天信3安1打點MVP 替曾聖安開心但自信美技不輸

中職味全龍隊郭天信今天3安1打點，助隊以5比2擊敗樂天桃猿、獲選單場MVP；看外野手曾聖安守備美技，郭天信開心振臂，但被...

中職／韋宏亮中繼1.2局無失分 奪二軍生涯首勝

中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮今天二軍中繼登板，投1.2局無失分，最快球速149公里，雄鷹隊終場以3比2擊敗中信兄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。