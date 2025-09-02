圖輯／中職 艾璞樂優質先發 味全龍逆轉擊敗樂天桃猿

樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋主場出戰來訪的味全龍隊，樂天桃猿派出魔神樂先發對上味全龍隊的艾璞樂，樂天桃猿隊先發投手魔神樂主投6局失3分吞敗，味全龍隊先發投艾璞樂主投6局失2分奪下勝投，終場結束味全龍隊以5：2擊敗樂天桃猿隊。

1局上味全龍隊吉力吉撈．鞏冠擊出內野滾地球送回三壘跑者郭天信；1局下樂天桃猿隊張閔勛擊出1分打點二壘安打；2局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打；6局上味全龍隊李凱威擊出1分打點安打追平，陳子豪擊出1分打點安打超前比數；7局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打，吉力吉撈．鞏冠擊出內野滾地球送回三壘跑者郭天信。 今明兩天中職裁判穿著迷彩服裝向93軍人節致敬。記者季相儒／攝影 6局上味全龍隊李凱威擊出1分打點安打追平。記者季相儒／攝影 6局上味全龍隊陳子豪擊出1分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影 味全龍隊郭天信獲選為單場MVP。記者季相儒／攝影 終場結束味全龍隊以5：2擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影 7局上味全龍隊郭天信擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影